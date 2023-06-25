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Lagoa Jacunem

Homem morre afogado após barco afundar em lagoa na Serra

Caso ocorreu na noite de sábado (24), barco levava mais dois ocupantes, que foram resgatados com vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2023 às 16:51

Publicado em 25 de Junho de 2023 às 16:51

Resgate na lagoa Jacunem, na Serra
Resgate na lagoa Jacunem, na Serra Crédito: Reprodução
Um homem morreu afogado após o barco onde estava afundar na lagoa Jacunem, no bairro Barcelona, na Serra, na noite de sábado (24). Outros dois ocupantes da embarcação foram resgatados com vida ainda na noite de sábado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.  O corpo da vítima fatal só foi localizado na manhã deste domingo (25).
Segundo o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate das vítimas, a informação recebida seria que uma embarcação teria afundado com três pessoas a bordo, sendo que duas conseguiram se salvar e uma terceira teria desaparecido.

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"Chegando ao local, a equipe localizou uma ilhota onde os dois sobreviventes estavam. Os militares utilizaram o bote inflável para o salvamento. Em seguida, os militares seguiram até o local onde estaria a terceira vítima, fez buscas superficiais, entretanto, havia pouca visibilidade, não sendo possível localizar o afogado. Equipes retornaram na manhã de domingo e localizaram o corpo, que foi deixado aos cuidados da Polícia Civil", informou a corporação.
Já a Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), de Vitória, e o caso segue sob investigação.

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