Homem morre afogado após barco afundar em lagoa na Serra

Resgate na lagoa Jacunem, na Serra Crédito: Reprodução

Um homem morreu afogado após o barco onde estava afundar na lagoa Jacunem, no bairro Barcelona, na Serra, na noite de sábado (24). Outros dois ocupantes da embarcação foram resgatados com vida ainda na noite de sábado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O corpo da vítima fatal só foi localizado na manhã deste domingo (25).

Segundo o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate das vítimas, a informação recebida seria que uma embarcação teria afundado com três pessoas a bordo, sendo que duas conseguiram se salvar e uma terceira teria desaparecido.

"Chegando ao local, a equipe localizou uma ilhota onde os dois sobreviventes estavam. Os militares utilizaram o bote inflável para o salvamento. Em seguida, os militares seguiram até o local onde estaria a terceira vítima, fez buscas superficiais, entretanto, havia pouca visibilidade, não sendo possível localizar o afogado. Equipes retornaram na manhã de domingo e localizaram o corpo, que foi deixado aos cuidados da Polícia Civil", informou a corporação.