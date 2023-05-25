Morador localiza corpo em rio de Mimoso do Sul e bombeiros fazem a remoção

O corpo de um homem foi encontrado dentro do Rio Muqui, na localidade de Pratinha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, uma pessoa viu o corpo descendo pela correnteza e chamou os militares.
A polícia foi ao local e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o resgate do corpo. Após cerca de 40 minutos de buscas, os militares encontraram o cadáver, que não foi identificado.
O corpo da vítima, segundo a Polícia Civil, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, que aguarda o resultado dos exames para saber a causa da morte.