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Sul do Estado

Morador localiza corpo em rio de Mimoso do Sul e bombeiros fazem a remoção

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o resgate e o retirou o corpo da água após cerca de 40 minutos de buscas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 mai 2023 às 15:55

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 15:55

Corpo é localizado em rio de Muqui
Corpo é localizado em rio de Mimoso do Sul  Crédito: Reprodução/ Site Rede M1
O corpo de um homem foi encontrado dentro do Rio Muqui, na localidade de Pratinha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, uma pessoa viu o corpo descendo pela correnteza e chamou os militares.
A polícia foi ao local e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o resgate do corpo.  Após cerca de 40 minutos de buscas, os militares encontraram o cadáver, que não foi identificado.
O corpo da vítima, segundo a Polícia Civil, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, que aguarda o resultado dos exames para saber a causa da morte.

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