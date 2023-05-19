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Morro do Moreno

2 anos de morte em tirolesa: bombeiros sócios de atração foram punidos no ES

Geovane Lutes Rodolfo e Marloyllner Fernandes mantinham uma sociedade para promover a atração em Vila Velha; caso é investigado há dois anos pela Polícia Civil
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

19 mai 2023 às 06:30

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 06:30

Engenheiros do CREA-ES fiscalizam tirolesa no Morro do Moreno
Engenheiros do CREA-ES fiscalizam tirolesa no Morro do Moreno Crédito: Fernando Madeira
Dois cabos do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo sofreram "sanções disciplinares" na corporação após a morte do engenheiro João Paulo Sampaio dos Reis, de 47 anos, que sofreu um acidente enquanto descia a tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha, no dia 1º de maio de 2021. O caso é investigado há dois anos pela Polícia Civil. Geovane Lutes Rodolfo e Marloyllner Fernandes mantinham uma sociedade para promover a atração em um dos cartões postais do Espírito Santo.
Em nota, a corporação informou que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) apurou que os militares cometeram transgressão disciplinar ao "realizar atividade laborativa fora do âmbito de suas funções militares sem comunicar à Corporação". Por esse motivo, segundo o Corpo de Bombeiros, os dois receberam sanções disciplinares.
Vila velha
O engenheiro Civil João Paulo Reis morreu ao se acidentar na tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
Questionada pela reportagem de A Gazeta sobre o tipo de punição, a corporação informou que os dois receberam sanção interna, mas não foram afastados das funções. 
"O Corpo de Bombeiros Militar informa que os dois militares receberam sanção interna de repreensão, por não comunicarem sobre sua situação laboral extracorporação, o que representa transgressão disciplinar conforme o art. 65, inciso XX do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais. Não houve afastamento das funções e ambos seguem exercendo suas atividades"
Corpo de Bombeiros - Trecho de nota da corporação
Também procurada, a Polícia Civil informou que as investigações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha "estão avançadas". Em nota, a corporação detalhou que alguns laudos ficaram prontos e seguem sob análise da equipe que está verificando se há necessidade de solicitar outros laudos, para finalização do Inquérito Policial.
"Por serem apurações em andamento, não há outras informações que possam ser repassadas", informou a Polícia Civil.

O que significa a "repreensão" no Código de Ética dos Bombeiros

O Código de Ética e Disciplina do Corpo de Bombeiros reserva uma parte para tratar exclusivamente das sanções disciplinares, que vão da advertência até a demissão. A sanção, segundo a corporação, busca a reeducação do infrator, com intuito de "fortalecimento da disciplina". 

As sanções disciplinares possíveis são:

I - Advertência

II - Repreensão

III - Suspensão

IV - Reforma disciplinar

V - Perda de posto, patente ou graduação

VI - Demissão

 Ainda segundo o código da corporação, a "advertência é a forma mais branda de sancionar", enquanto a repreensão é "uma censura enérgica ao transgressor" e que deve ser adotada quando há transgressão disciplinar média.

Engenheiro estava em passeio com a filha quando morreu

João Paulo Sampaio morreu em um acidente ocorrido na tarde do dia 1º de maio de 2021. Ele estava acompanhado da filha, à época com 14 anos, e uma amiga dela, que desceram antes dele. Na vez do engenheiro, a tirolesa não freou, o que causou a queda de João Paulo.
Momentos antes da descida, em um vídeo filmado por ele mesmo, é possível vê-lo perguntando a um dos condutores sobre a segurança e o freio da atividade de lazer.
Na época da morte, o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar relatava que um dos responsáveis pela atração retirou os equipamentos de segurança da vítima e teria se recusado a apresentá-los aos policiais. Ele foi posteriormente identificado como Geovane Lutes, cabo do Corpo de Bombeiros.
Três dias depois, o sócio-administrador da tirolesa, Alex Magnano, disse que todo o material foi entregue à Polícia Civil que a empresa estava colaborando com as investigações do caso. Além de Alex, Geovane Lutes Rodolfo e Marloyllner Fernandes, cabos do Corpo de Bombeiros, também faziam parte da sociedade da empresa. A tirolesa foi fechada após a morte do engenheiro.
2 anos de morte em tirolesa - bombeiros sócios de atração foram punidos no ES

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