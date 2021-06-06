Homem é resgatado pelos Bombeiros em Itaguaçu após ficar preso em pedra

Homem é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Itaguaçu depois de ficar preso em pedra Crédito: Corpo de Bombeiros

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado chegou por telefone, por volta das cinco horas da tarde. O homem relatou que subiu na pedra para procurar o celular da filha, mas antes que ele descesse começou a chover, e não conseguiu mais sair do local. Com o próprio celular, o homem solicitou socorro, e a equipe foi prontamente deslocada.

No local, os militares constataram que não tinham como alcançar a vítima facilmente, pois ainda chovia e o acesso, que já era difícil, estava escorregadio. Os bombeiros, então, orientaram a vítima a fazer uma "tereza", uma espécie de corda, amarrando alguns lençóis que estavam com ele, para que se mantivesse seguro, enquanto a equipe de resgate fazia a subida utilizando equipamentos de salvamento em altura.

A operação se estendeu até depois da meia-noite. Ainda de acordo com os Bombeiros, durante todo o tempo, os militares mantiveram contato com a vítima por telefone. Por fim, os militares conseguiram chegar até o rapaz utilizando técnicas e equipamentos de rapel, e ele foi resgatado sem nenhum ferimento.