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Homem é resgatado pelos Bombeiros em Itaguaçu após ficar preso em pedra

Ele foi procurar o celular da filha e acabou ficando preso no alto de uma pedra em decorrência da chuva que caía na região

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 15:13

Publicado em 

06 jun 2021 às 15:13
O homem contou que foi procurar o celular da filha, mas antes que ele descesse começou a chover, e ele não conseguiu mais sair do local
Homem é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Itaguaçu depois de ficar preso em pedra Crédito: Corpo de Bombeiros
Um homem precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na localidade de Itaimbé, em Itaguaçu, no Norte do Estado, na noite deste sábado (05), após  ficar preso em pedra, de aproximadamente 30 metros, em uma região de difícil acesso. Ele mesmo chamou socorro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado chegou por telefone, por volta das cinco horas da tarde. O homem relatou que subiu na pedra para procurar o celular da filha, mas antes que ele descesse começou a chover, e não conseguiu mais sair do local. Com o próprio celular, o homem solicitou socorro, e a equipe foi prontamente deslocada.
No local, os militares constataram que não tinham como alcançar a vítima facilmente, pois ainda chovia e o acesso, que já era difícil, estava escorregadio. Os bombeiros, então, orientaram a vítima a fazer uma "tereza", uma espécie de corda, amarrando alguns lençóis que estavam com ele, para que se mantivesse seguro, enquanto a equipe de resgate fazia a subida utilizando equipamentos de salvamento em altura.
A operação se estendeu até depois da meia-noite. Ainda de acordo com os Bombeiros, durante todo o tempo, os militares mantiveram contato com a vítima por telefone. Por fim, os militares conseguiram chegar até o rapaz utilizando técnicas e equipamentos de rapel, e ele foi resgatado sem nenhum ferimento.

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