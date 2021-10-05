Homem é atingido por tronco e morre ao cortar árvore no ES

Um homem de 37 anos morreu na tarde desta segunda-feira (4), em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, enquanto cortava árvores junto com o seu pai, na zona rural do município. A vítima, identificada como Leonardo Schultz, morreu no local.
Segundo a Polícia Civil, Leonardo foi atingido por um tronco de árvore que caiu em cima dele e não resistiu aos ferimentos. Peritos estiveram no local.
CASO PARECIDO HÁ 15 DIAS EM CONCEIÇÃO DO CASTELO
No dia 20 de setembro, um homem de 35 anos morreu após ser atingido por uma árvore de eucalipto no interior de Conceição de Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. O resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado até o local, mas Jocélio Driusso não resistiu aos ferimentos.