Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira

História, casarões e culinária em Muqui e Mimoso do Sul atraem turistas

Municípios fazem parte da região dos vales e café. Ambos apresentam diversas opções para quem gosta de café, natureza, história, natureza e uma boa comida

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 09:13

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

18 jun 2022 às 09:13
História, casarões e culinária atraem turistas a Muqui e Mimoso do Sul
A cidade de Muqui atrai turistas de várias regiões do Estado e também do País Crédito: Filipe Vargas e Matheus Martins
Os municípios de Muqui e Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, têm atraído turistas de várias regiões do Estado e do país. E as opções são bem diversificadas. Quem gosta de história vai se encantar com casarões antigos, já os amantes de café, podem saborear até um pastel feito com esse fruto. Além disso, há locais para quem curte a natureza e gosta de aproveitar bem a culinária. As informações são da TV Gazeta Sul.
Em Muqui, a cidade pacata, repleta de casarões e de uma arquitetura exuberante, respira história, cultura e também gastronomia. Desde novembro de 2021, o mercado regional construído na década de 1920 — que fica no centro histórico do município — se tornou um ponto de encontro.
Turistas de vários lugares frequentam o local para aproveitar a culinária típica da região. Um deles é o educador físico Denny Talyuli. “Eu tive a oportunidade de desfrutar de dois pratos diferentes, muito saborosos, vale muito a pena mesmo, nota 10”, disse.
História, casarões e culinária atraem turistas a Muqui e Mimoso do Sul
Mercado Regional dos Vales e Café, em Muqui, se tornou um ponto de encontro para turistas Crédito: Filipe Vargas e Matheus Martins

REGIÃO DOS VALES E CAFÉ

Muqui faz parte da região dos vales e café, que ainda inclui os municípios de Mimoso do Sul, Cachoeiro de ItapemirimAtílio ViácquaApiacá e Bom Jesus do Norte. A região despontou como um dos maiores centros turísticos do Estado e gerou mais de 200 novos empregos nos primeiros três primeiros meses deste ano.
História, casarões e culinária atraem turistas a Muqui e Mimoso do Sul
Diversos municípios do Sul do Estado fazem parte da região dos vales e café Crédito: Filipe Vargas e Matheus Martins
Vale ressaltar que visitar essas cidades é uma oportunidade para provar alguns dos cafés mais famosos e premiados do país, e também há destaques na cerveja e na culinária.
A forma que a empresária Liana Costa Fontes encontrou para exaltar o café produzido em Muqui foi criando uma receita de massa de pastel que leva café. “Surgiu essa ideia justamente pelo nosso município ter essa característica forte que é o café, então eu resolvi criar essa massa de café para agregar mais valores ainda nas nossas outras massas”, contou.
História, casarões e culinária atraem turistas a Muqui e Mimoso do Sul
Massa de pastel feita com café é uma das atrações culinárias em Muqui Crédito: Filipe Vargas e Matheus Martins
Um casal de turistas cariocas descobriu a região em uma pesquisa na internet. A empresária Silvana Nakade disse que está amando conhecer Muqui. Já o empresário Ricardo Nakade chamou a atenção para o café que, segundo ele, é especial.
"Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos pegar a estrada e vamos para o Espírito Santo!"
Silvana Nakade - Empresária

CASARÃO CENTENÁRIO

Outra opção é o casarão centenário na roça da família furtado, que se transformou em pousada, em Muqui. Os móveis de mais de 150 anos além de expressar beleza, transportam os visitantes para a época do Brasil Império.
O negócio surgiu durante a pandemia e está em expansão. Em alguns finais de semana, por exemplo, já não há vagas. “Além da casa antiga, a casa centenária, já construí aqui alguns apartamentos mais confortáveis, tudo foi feito aqui procurando atender melhor o turista”, informou a empresária Maria Carmem Furtado.
História, casarões e culinária atraem turistas a Muqui e Mimoso do Sul
Casarão centenário na roça da família furtado, em Muqui Crédito: Filipe Vargas e Matheus Martins

TRANQUILIDADE

Quem busca tranquilidade, pode encontrar refúgio em pousadas e hotéis no campo. Em Mimoso do Sul, há muito espaço para relaxar e se conectar com a natureza.
Na Pousada Canto de Roça, o movimento de turistas cresceu e foi preciso aumentar o número de funcionários. A proprietária Vânia Araújo prefere contratar pessoas da região a fim de movimentar a economia local. “Fazemos questão de dar preferência aos moradores da região”, contou.
História, casarões e culinária atraem turistas a Muqui e Mimoso do Sul
Pousada Canto de Roça, em Muqui, é uma ótima escolha para quem quer se conectar com a natureza Crédito: Filipe Vargas e Matheus Martins

Veja Também

Tapioca conquista moradores e turistas de Iriri, no Sul do ES

Turismo volta ao mesmo patamar pré-pandemia até o fim de 2022

PIB do Turismo avança quase 40% no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mimoso do Sul Turismo no ES Muqui Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados