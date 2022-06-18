História, casarões e culinária em Muqui e Mimoso do Sul atraem turistas

A cidade de Muqui atrai turistas de várias regiões do Estado e também do País Crédito: Filipe Vargas e Matheus Martins

TV Gazeta Sul. Os municípios de Muqui Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo , têm atraído turistas de várias regiões do Estado e do país. E as opções são bem diversificadas. Quem gosta de história vai se encantar com casarões antigos, já os amantes de café, podem saborear até um pastel feito com esse fruto. Além disso, há locais para quem curte a natureza e gosta de aproveitar bem a culinária. As informações são da

Em Muqui, a cidade pacata, repleta de casarões e de uma arquitetura exuberante, respira história, cultura e também gastronomia. Desde novembro de 2021, o mercado regional construído na década de 1920 — que fica no centro histórico do município — se tornou um ponto de encontro.

Turistas de vários lugares frequentam o local para aproveitar a culinária típica da região. Um deles é o educador físico Denny Talyuli. “Eu tive a oportunidade de desfrutar de dois pratos diferentes, muito saborosos, vale muito a pena mesmo, nota 10”, disse.

Mercado Regional dos Vales e Café, em Muqui, se tornou um ponto de encontro para turistas Crédito: Filipe Vargas e Matheus Martins

REGIÃO DOS VALES E CAFÉ

Diversos municípios do Sul do Estado fazem parte da região dos vales e café Crédito: Filipe Vargas e Matheus Martins

Vale ressaltar que visitar essas cidades é uma oportunidade para provar alguns dos cafés mais famosos e premiados do país, e também há destaques na cerveja e na culinária.

A forma que a empresária Liana Costa Fontes encontrou para exaltar o café produzido em Muqui foi criando uma receita de massa de pastel que leva café. “Surgiu essa ideia justamente pelo nosso município ter essa característica forte que é o café, então eu resolvi criar essa massa de café para agregar mais valores ainda nas nossas outras massas”, contou.

Massa de pastel feita com café é uma das atrações culinárias em Muqui Crédito: Filipe Vargas e Matheus Martins

Um casal de turistas cariocas descobriu a região em uma pesquisa na internet. A empresária Silvana Nakade disse que está amando conhecer Muqui. Já o empresário Ricardo Nakade chamou a atenção para o café que, segundo ele, é especial.

"Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos pegar a estrada e vamos para o Espírito Santo!" Silvana Nakade - Empresária

CASARÃO CENTENÁRIO

Outra opção é o casarão centenário na roça da família furtado, que se transformou em pousada, em Muqui. Os móveis de mais de 150 anos além de expressar beleza, transportam os visitantes para a época do Brasil Império.

O negócio surgiu durante a pandemia e está em expansão. Em alguns finais de semana, por exemplo, já não há vagas. “Além da casa antiga, a casa centenária, já construí aqui alguns apartamentos mais confortáveis, tudo foi feito aqui procurando atender melhor o turista”, informou a empresária Maria Carmem Furtado.

Casarão centenário na roça da família furtado, em Muqui Crédito: Filipe Vargas e Matheus Martins

TRANQUILIDADE

Quem busca tranquilidade, pode encontrar refúgio em pousadas e hotéis no campo. Em Mimoso do Sul, há muito espaço para relaxar e se conectar com a natureza.

Na Pousada Canto de Roça, o movimento de turistas cresceu e foi preciso aumentar o número de funcionários. A proprietária Vânia Araújo prefere contratar pessoas da região a fim de movimentar a economia local. “Fazemos questão de dar preferência aos moradores da região”, contou.