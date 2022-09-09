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Helicóptero auxilia em combate a incêndio às margens da BR 262 no ES

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na manhã desta sexta-feira (9) na vegetação; até início da noite, chamas seguiam, disse PRF
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

09 set 2022 às 16:36

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 16:36

Corpo de Bombeiros está tentando combater um incêndio na vegetação que fica às margens da BR 262, na altura do Centro de Viana, desde a manhã desta sexta-feira (9). Para ajudar a apagar as chamas, o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado durante a tarde.
Imagens gravadas pelo motorista Jefferson Pereira, de 34 anos, mostram o helicóptero descendo até uma propriedade às margens da rodovia para pegar água em um lago e, em seguida, jogando-a na vegetação. Ele contou que o trabalho da aeronave chama a atenção de quem passa pela região.
"Na hora do almoço a gente começou a ver a fumaça ali na vegetação. Depois de um tempo, o helicóptero chegou para combater, aí resolvi filmar", relatou o leitor de A Gazeta.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, "o combate teve início pela manhã e ainda não foi encerrado". "As equipes atuam em três frentes e têm apoio de um helicóptero do Notaer", afirmou.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as equipes dos bombeiros ainda estavam atuando na região por volta das 20h. Assim que novas informações forem divulgadas, este texto será atualizado.

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