Helicóptero auxilia em combate a incêndio às margens da BR 262 no ES

O Corpo de Bombeiros está tentando combater um incêndio na vegetação que fica às margens da BR 262, na altura do Centro de Viana, desde a manhã desta sexta-feira (9). Para ajudar a apagar as chamas, o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado durante a tarde.
Imagens gravadas pelo motorista Jefferson Pereira, de 34 anos, mostram o helicóptero descendo até uma propriedade às margens da rodovia para pegar água em um lago e, em seguida, jogando-a na vegetação. Ele contou que o trabalho da aeronave chama a atenção de quem passa pela região.
"Na hora do almoço a gente começou a ver a fumaça ali na vegetação. Depois de um tempo, o helicóptero chegou para combater, aí resolvi filmar", relatou o leitor de A Gazeta.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, "o combate teve início pela manhã e ainda não foi encerrado". "As equipes atuam em três frentes e têm apoio de um helicóptero do Notaer", afirmou.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as equipes dos bombeiros ainda estavam atuando na região por volta das 20h. Assim que novas informações forem divulgadas, este texto será atualizado.