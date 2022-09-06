Grande incêndio atinge vegetação às margens da BR 101 na Serra

Um incêndio de grandes proporções atinge a vegetação do entorno da BR 101 (Rodovia do Contorno), na altura de Alphaville Jacuhy, na Serra, na tarde desta terça-feira (6). A fumaça densa pode ser vista de diversos pontos da Grande Vitória. Por causa dela, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou a emitir um alerta pedindo atenção aos motoristas que precisam trafegar pela região, já que a visibilidade está comprometida no trecho.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio ocorre na altura do quilômetro 275. "Segundo informações dos solicitantes, as chamas estavam se alastrando rapidamente e muita fumaça podia ser visualizada no entorno. Os militares já iniciaram o combate". Ainda segundo a corporação, reforço foi solicitado. Às 16h45, a ocorrência permanecia em andamento.
Fumaça na Rodovia do Contorno chama a atenção
A PRF alerta aos motoristas que trafegam no trecho para que deixem os faróis ligados, reduzam a velocidade e redobrem a atenção.