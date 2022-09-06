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Muita fumaça

Grande incêndio atinge vegetação às margens da BR 101 na Serra

Militares do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas. PRF alerta para visibilidade comprometida no trecho
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

06 set 2022 às 16:05

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 16:05

Um incêndio de grandes proporções atinge a vegetação do entorno da BR 101 (Rodovia do Contorno), na altura de Alphaville Jacuhy, na Serra, na tarde desta terça-feira (6). A fumaça densa pode ser vista de diversos pontos da Grande Vitória. Por causa dela, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou a emitir um alerta pedindo atenção aos motoristas que precisam trafegar pela região, já que a visibilidade está comprometida no trecho.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio ocorre na altura do quilômetro 275. "Segundo informações dos solicitantes, as chamas estavam se alastrando rapidamente e muita fumaça podia ser visualizada no entorno. Os militares já iniciaram o combate". Ainda segundo a corporação, reforço foi solicitado. Às 16h45, a ocorrência permanecia em andamento. 

Fumaça na Rodovia do Contorno chama a atenção

A PRF alerta aos motoristas que trafegam no trecho para que deixem os faróis ligados, reduzam a velocidade e redobrem a atenção.

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