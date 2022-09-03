Incêndio atinge área de 5 mil m² e causa clarão no céu da Grande Vitória

Incêndio atinge área de 5 mil m² e cria clarão laranja no céu da Serra
Um clarão no horizonte da Grande Vitória, provocado por um incêndio, chamou a atenção de moradores da Grande Vitória, entre a tarde e a noite deste sábado (3). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram uma grande mancha alaranjada no município da Serra, acompanhada de muita fumaça.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atendimento de ocorrência de incêndio em vegetação no bairro Carapina Grande, Serra, neste sábado. "Uma equipe foi encaminhada e, no local, constatou que as chamas se alastravam por uma área de vegetação rasteira, árvores e pastagens com aproximadamente 5 mil metros quadrados", explicou o texto.
A equipe realizou o combate, extinguindo as chamas. Não houve relato de vítimas ou danos patrimoniais.