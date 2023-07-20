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Conceição da Barra

Há seis dias, incêndio atinge área de proteção ambiental no Norte do ES

Até o momento, cerca de 100 hectares da área já foram consumidos pelas chamas; equipes do Iema e do Corpo de Bombeiros atuam no local

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 16:58

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

20 jul 2023 às 16:58
Incêndio atinge Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra
Incêndio atinge Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra (APACB) desde a última sexta-feira (14) Crédito: Divulgação | Iema
Um incêndio vem atingindo a Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra (APACB), no litoral norte do Estado, desde a última sexta-feira (14). A área incendiada está localizada nos limites dos municípios de Conceição da Barra e São Mateus, próximo ao bairro Guriri.
Em um levantamento inicial feito pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), foram identificados cerca de 100 hectares afetados pelas chamas. Ainda segundo o Instituto, uma equipe está realizando o levantamento dos pontos com focos de incêndio, que ainda resiste, apesar da chuva que cai na região. 

Incêndio atinge Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra

As equipes do Iema, do Corpo de Bombeiros e das empresas Suzano e Equilíbrio estão atuando no combate às chamas. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.

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