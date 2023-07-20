Há seis dias, incêndio atinge área de proteção ambiental no Norte do ES

Um incêndio vem atingindo a Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra (APACB), no litoral norte do Estado, desde a última sexta-feira (14). A área incendiada está localizada nos limites dos municípios de Conceição da Barra e São Mateus, próximo ao bairro Guriri.
Em um levantamento inicial feito pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), foram identificados cerca de 100 hectares afetados pelas chamas. Ainda segundo o Instituto, uma equipe está realizando o levantamento dos pontos com focos de incêndio, que ainda resiste, apesar da chuva que cai na região.
Incêndio atinge Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra
As equipes do Iema, do Corpo de Bombeiros e das empresas Suzano e Equilíbrio estão atuando no combate às chamas. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.