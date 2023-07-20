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Incêndio

Galpão com material reciclável pega fogo em Mimoso do Sul

Defesa Civil do município irá avaliar a estrutura do local; chamas começaram por volta das 11h desta quinta (20) e não houve feridos

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 16:12

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

20 jul 2023 às 16:12
Um incêndio destruiu um galpão de materiais recicláveis em Mimoso do Sul, na manhã desta quinta-feira (20). De acordo com apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, ninguém se feriu na ocorrência, que começou por volta das 11h da manhã.
O local era utilizado por catadores de recicláveis da cidade e havia sido cedido pela prefeitura em maio deste ano, por meio de um termo de concessão de uso. Ao todo, 10 famílias trabalhavam no local.
Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, nem sobre o valor do prejuízo. Segundo a Defesa Civil de Mimoso do Sul, todo o material que estava no galpão, incluindo duas máquinas utilizadas pelos catadores, foi consumido pelo fogo.
A Defesa Civil do município informou que vai realizar uma vistoria para avaliar as condições estruturais do galpão após o incêndio.
*Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul

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