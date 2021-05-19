Guarda-vidas usam manobra de Heimlich para salvar idosa em Vila Velha

Os guarda-vidas estão habituados a salvamentos nas praias, mas também são capacitados com técnicas de desobstrução das vias aéreas em pessoas Crédito: William Caldeira | PMVV

O trabalho diário dos guarda-vidas é o salvamento na praia. Eles se preparam e treinam para isso, ficam de prontidão e, quando há algum risco de afogamento, entram em ação. Porém, na tarde de segunda-feira (17), dois guarda-vidas de Vila Velha passaram por uma situação um pouco diferente. Ouviram um chamado de socorro que não vinha da água, e sim da "terra".

Funcionários e clientes de um restaurante foram à praia chamar por socorro depois que uma senhora de 80 anos, que almoçava com a família, engasgou. Robson Barbosa e Jonas do Nascimento se aproximaram e utilizaram a manobra de Heimlich, que consiste em envolver a vítima com os braços e puxar, com os pulsos abaixo da caixa torácica, fazendo pressão. Ao finalizar a técnica, a senhora voltou a respirar e foi acalmada, sem necessitar de outro tipo de atendimento médico.

Jonas explicou que, no trabalho diário deles, não podem deixar o posto, mas no momento o fizeram, no ímpeto de ajudar a salvar uma vida: “Antes de sair, ainda verifiquei a água, para depois correr em socorro dela. A sensação é a mesma de quando salvamos alguma vítima de afogamento, de que estamos ali para ajudar”, comentou, lembrando a importância dos treinamentos que têm. “Nós somos treinados para várias situações como essas e as pessoas podem sempre contar conosco. Mesmo assim, expliquei para os funcionários do restaurante como procederem da próxima vez”.

SAMU ENSINA A MANOBRA