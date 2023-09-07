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29º edição

Grito dos Excluídos no ES faz ato contra fome e violência em Vitória

Manifestantes saíram por volta das 9h da Ilha do Príncipe e seguem para o Palácio Anchieta; lema deste ano é a pergunta: "Você tem fome e sede de quê?"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2023 às 10:56

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 10:56

Grito dos Excluídos de 2023
Grito dos Excluídos de 2023: tema levantado pelo movimento é "Vida em Primeiro Lugar" Crédito: Vanessa Calmon
Tradição no Espírito Santo há quase trinta anos, o Grito dos Excluídos de 2023 faz um ato contra a fome, as desigualdades sociais e a violência policial neste 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Movimentos sociais, pastorais e entidades dos direitos humanos saíram em uma caminhada por volta das 9h, na Ilha do Príncipe, em Vitória. 
O ato seguiu em direção ao Palácio Anchieta, também na Capital capixaba. Ao todo, mais de 20 entidades e movimentos sociais participam do evento, que está na 29º edição. 
Já na sede do governo estadual, os manifestantes fizeram uma lavagem das escadarias em protesto contra as mortes de jovens em periferias capixabas e apelo por mais atenção à saúde, educação, moradia e alimento para os desassistidos.
Este ano, o tema levantado pelo movimento é "Vida em Primeiro Lugar" e o lema é a pergunta: "Você tem fome e sede de quê?".
O objetivo, segundo a organização, é questionar também a política de segurança pública desenvolvida pelas forças policiais, especialmente nas periferias, além de demais ações do governo no combate à desigualdade social, à exclusão das pessoas em situação de rua e à fome.

Grito dos Excluídos aborda fome e violência policial em 2023

Com informações do g1 ES

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