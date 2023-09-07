Desfile cívico-militar tem rapel em helicóptero e outras atrações em Vitória; fotos

Exibição de helicópteros durante desfile cívico-militar de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O tradicional desfile cívico-militar, que comemora a Independência do Brasil, é realizado em Vitória na manhã desta quinta-feira (7). O evento começou com atraso, por volta das 9h, na Avenida Beira-Mar. A via e ruas do Centro e adjacências precisaram ser interditadas.

O desfile é dividido em desfile aéreo, com a exibição de helicópteros da Marinha, do Núcleo de Operações e Transportes Aéreos (Notaer) e da Polícia Rodoviária Federal; desfile marítimo, com embarcações da Marinha (Navio Patrulha Gurupi), Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e Guarda Civil Municipal de Vitória; e o desfile terrestre das escolas da Grande Vitória.

O governador Renato Casagrande (PSB) e outras autoridades, entre elas, o coronel Alexandre Ramalho, secretário de Segurança Pública do estado, estiveram presentes na abertura.

Entre as novidades estão a apresentação de rapel do Notaer e também a presença de fuzileiros navais.

O público acompanha as apresentações das arquibancadas instaladas ao longo da Avenida Beira-Mar.

Desfile cívico-militar de 2023 em Vitória

Mudanças no trânsito

Nesta quinta-feira (7), está prevista a interdição total da avenida Beira-Mar das 5h às 12h, no trecho entre o Porto de Vitória (Centro) até as proximidades da Receita Federal (Ilha de Santa Maria).

Público aguarda desfile na Avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O sentido Camburi será interditado até a Prefeitura Municipal de Vitória, localizada em Bento Ferreira.

As vias alternativas são:

Sentido Centro: o trânsito será desviado pela rua Dom Bosco, avenida Vitória, rua Henrique Novaes e Avenida Jerônimo Monteiro.

Sentido Camburi: avenida Jerônimo Monteiro e as avenidas Governador Bley e Princesa Isabel

Para a área do palco, será feita interdição parcial da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, sentido Bento Ferreira.

Para a desmontagem das estruturas, haverá interdição ainda no dia 7 de setembro, das 12h às 22h, do acesso è avenida Princesa Isabel, Centro, sentido Cariacica, na Grande Vitória.