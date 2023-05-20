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Doença em humanos

Gripe aviária: caso em parque é descartado e outros 2 são investigados no ES

Dos 33 funcionários do Parque da Fazendinha, em Vitória, apenas um estava em observação como caso suspeito para a doença, mas resultado deu negativo para H5N1, assim como os demais 32 testados
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

20 mai 2023 às 14:12

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 14:12

Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa (antigo Parque da Fazendinha), em Vitória (ES)
Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa (antigo Parque da Fazendinha), em Vitória, está fechado Crédito: Paulo Ricardo Sobral/TV Gazeta
O primeiro caso suspeito de gripe aviária em humanos registrado no Espírito Santo na semana passada foi descartado neste sábado (20). Os exames feitos no paciente de 61 anos não encontraram o vírus H5N1, segundo informou o Ministério da Saúde. Ele é funcionário do Parque da Fazendinha, em Jardim Camburi, em Vitória, onde um dos pássaros confirmados com o vírus da influenza aviária foi encontrado.
Mas outros dois novos casos suspeitos da doença em humanos passaram a ser monitorados pela equipe de saúde do Estado, além de quatro novos casos em aves encontradas doentes que aguardam resultado. De acordo com o Ministério da Saúde, além do caso suspeito e descartado no Parque Fazendinha, outros três pacientes sintomáticos foram notificados no Estado, sendo que um deles já foi descartado. "Os outros dois tiveram amostras coletadas e aguardam resultado. Segundo protocolo de vigilância, os pacientes foram isolados e monitorados pelas equipes de saúde", detalhou.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou em nota que esses dois contatos permanecem isolados em suas residências e monitorados pelo município de Cariacica.

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Além do paciente que estava com a suspeita da doença, todos os outros 32 funcionários da Fazendinha que tinham sido testados, mesmo assintomáticos, tiveram resultado negativo para o vírus H5N1.
"Dos 33 funcionários, apenas um estava em observação como caso suspeito para a doença, por apresentar sintomas gripais ao longo da semana. O resultado divulgado hoje informa que o caso suspeito teve resultado laboratorial negativo para todos os alvos testados – ou seja, foi descartado para Influenza Aviária (H5N1). Das outras 32 amostras, 30 foram negativas para todos os alvos testados e 2 testaram positivo para vírus que já estavam em circulação (Influenza A e Influenza B)", informou o ministério, por nota.
As amostras foram analisadas pelo laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro, após encaminhamento do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Espírito Santo. O Ministério da Saúde orientou busca ativa para investigação de todas as pessoas que tiveram contato com os animais.
Quanto aos possíveis casos de Influenza aviária em humanos, a Sesa destacou, na nota:
  • Notificados: 36
  • Descartados: 34
  • Em investigação: 02
A Sesa esclarece que as pessoas que tiveram contato com as aves diagnosticadas com a Influenza aviária devem ser monitoradas e manter o isolamento social se apresentarem sintomas gripais pelo período de dez dias a partir do contato com a ave contaminada ou com suspeita de contaminação.

Parque fechado

Por nota a Prefeitura de Vitória informa que o Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa (Revis), o Parque Fazendinha, permanece fechado à população até a conclusão de análises ambientais.
A Secretaria de Saúde da capital (Semus) orienta que a população deve evitar estritamente o contato direto com aves doentes, com sinais respiratórios, neurológicos e/ou mortalidade súbita, incluindo aves silvestres.
Avisa ainda que, se uma pessoa encontrar alguma ave marinha debilitada ou morta nas praias, entre imediatamente em contato pelo telefone disponibilizado pela PMV, o 156.
E caso tenha se exposto e venha a desenvolver sintomas como febre, tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, corrimento nasal, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, procure um atendimento médico.

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