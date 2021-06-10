Grande Vitória: confira as vagas disponíveis para se vacinar contra a gripe

Os agendamentos para a vacinação contra a gripe Influenza na Grande Vitória já estão abertos. O Estado entrou na terceira fase de imunização, atingindo mais grupos prioritários, como pessoas com comorbidades, caminhoneiros e profissionais de segurança pública.
No município de Vila Velha, o agendamento será aberto nesta quinta-feira (10), a partir das 15h, e seguirá até sexta-feira (11), através do site vacina.vilavelha.es.gov.br.
Serão disponibilizadas 3.350 doses paras as pessoas com comorbidade. Os imunizantes serão aplicados a partir do próximo sábado (12) na Biopráticas da Universidade Vila Velha (UVV), em Boa Vista.
Para a vacinação é necessário apresentar documento com foto, laudo médico indicando a comorbidade ou condição existente, declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz acompanhamento e, em caso de obesidade mórbida será necessário laudo emitido por nutricionista.
As comorbidades deste grupo são: doença respiratória crônica; doença cardíaca crônica; doença renal crônica; doença hepática crônica; doença neurológica crônica; diabetes; imunossupressão; obesidade grau III; transplantados e pessoas com trissomias.
OUTROS MUNICÍPIOS
Na Serra, a prefeitura disponibilizou 5.490 doses da vacina na quarta-feira (9) e destacou que ainda estão disponíveis 3.800 imunizantes para os seguintes grupos: crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), professores, trabalhadores da área da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, idosos com mais de 60 anos, profissionais de segurança e salvamento (policiais, bombeiros, rodoviários e guardas municipais), profissionais das forças armada e trabalhadores do transporte rodoviário (motoristas, cobradores e caminhoneiros).
O agendamento deve ser feito por meio do site serra.es.gov.br. A Secretária de Saúde destacou ainda que é preciso respeitar o intervalo de no mínimo 14 dias entre as vacinas da Covid-19 e da gripe.
Em Cariacica, o agendamento também teve início na quarta-feira (9). A Secretária Municipal de Saúde (Semus) não informou a quantidade de doses disponíveis, mas destacou que ainda há vagas para a vacinação contra a gripe.
O agendamento deve ser realizado no site vacina.cariacica.es.gov.br. As doses disponíveis são para crianças, gestantes, puérpera, idosos com 60 anos ou mais, professores e trabalhadores da área da saúde, além de pessoas com comorbidades, deficiência permanente, motoristas, cobradores, caminhoneiros, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade e população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.
As vacinas são destinadas para pessoas com comorbidades e deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte rodoviário (urbano e de longo curso), passageiros portuários, agentes de segurança e salvamento e das Forças Armadas, além de funcionários do sistema de privação de liberdade.
O município destacou ainda que crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais e professores continuam sendo vacinados.
Em Guarapari, a prefeitura informou que não é necessário agendamento. A equipe de saúde realiza a imunização no período da manhã, entre 7h30 às 11h30, nas salas de vacinação do município. É necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e cartão do SUS.
Já no Centro Municipal de Saúde, a vacinação não será realizada às quartas e sextas-feiras já que o horário é reservado para vacinação de BCG.
Nesta fase, estão sendo atendidas pessoas pessoas com comorbidade ou deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, portuários, forças de segurança, salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.