Grande Vitória: confira as vagas disponíveis para se vacinar contra a gripe

Vacina contra a gripe Crédito: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

No município de Vila Velha, o agendamento será aberto nesta quinta-feira (10), a partir das 15h, e seguirá até sexta-feira (11), através do site vacina.vilavelha.es.gov.br

Serão disponibilizadas 3.350 doses paras as pessoas com comorbidade. Os imunizantes serão aplicados a partir do próximo sábado (12) na Biopráticas da Universidade Vila Velha (UVV), em Boa Vista.

Para a vacinação é necessário apresentar documento com foto, laudo médico indicando a comorbidade ou condição existente, declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz acompanhamento e, em caso de obesidade mórbida será necessário laudo emitido por nutricionista.

As comorbidades deste grupo são: doença respiratória crônica; doença cardíaca crônica; doença renal crônica; doença hepática crônica; doença neurológica crônica; diabetes; imunossupressão; obesidade grau III; transplantados e pessoas com trissomias.

OUTROS MUNICÍPIOS

Na Serra , a prefeitura disponibilizou 5.490 doses da vacina na quarta-feira (9) e destacou que ainda estão disponíveis 3.800 imunizantes para os seguintes grupos: crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), professores, trabalhadores da área da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, idosos com mais de 60 anos, profissionais de segurança e salvamento (policiais, bombeiros, rodoviários e guardas municipais), profissionais das forças armada e trabalhadores do transporte rodoviário (motoristas, cobradores e caminhoneiros).

O agendamento deve ser feito por meio do site serra.es.gov.br . A Secretária de Saúde destacou ainda que é preciso respeitar o intervalo de no mínimo 14 dias entre as vacinas da Covid-19 e da gripe.

Em Cariacica , o agendamento também teve início na quarta-feira (9). A Secretária Municipal de Saúde (Semus) não informou a quantidade de doses disponíveis, mas destacou que ainda há vagas para a vacinação contra a gripe.

O agendamento deve ser realizado no site vacina.cariacica.es.gov.br . As doses disponíveis são para crianças, gestantes, puérpera, idosos com 60 anos ou mais, professores e trabalhadores da área da saúde, além de pessoas com comorbidades, deficiência permanente, motoristas, cobradores, caminhoneiros, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade e população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Na Capital , a terceira fase de vacinação contra a gripe foi aberta na terça-feira (8), inicialmente com 10.740 doses. A Prefeitura de Vitória informou que ainda há vagas no site , mas não é possível especificar a quantidade. A vacinação seguirá até sexta-feira (18).

As vacinas são destinadas para pessoas com comorbidades e deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte rodoviário (urbano e de longo curso), passageiros portuários, agentes de segurança e salvamento e das Forças Armadas, além de funcionários do sistema de privação de liberdade.

O município destacou ainda que crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais e professores continuam sendo vacinados.

Em Guarapari, a prefeitura informou que não é necessário agendamento. A equipe de saúde realiza a imunização no período da manhã, entre 7h30 às 11h30, nas salas de vacinação do município. É necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e cartão do SUS.

Já no Centro Municipal de Saúde, a vacinação não será realizada às quartas e sextas-feiras já que o horário é reservado para vacinação de BCG.