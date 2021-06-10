Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Influenza

Grande Vitória: confira as vagas disponíveis para se vacinar contra a gripe

Terceira fase de imunização contra a gripe Influenza vai atingir mais pessoas. Confira as vagas na região metropolitana
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

10 jun 2021 às 13:36

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 13:36

Vacina contra a gripe
Vacina contra a gripe Crédito: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde
Os agendamentos para a vacinação contra a gripe Influenza na Grande Vitória já estão abertos. O Estado entrou na terceira fase de imunização, atingindo mais grupos prioritários, como pessoas com comorbidades, caminhoneiros e profissionais de segurança pública. 
No município de Vila Velha, o agendamento será aberto nesta quinta-feira (10), a partir das 15h, e seguirá até sexta-feira (11), através do site vacina.vilavelha.es.gov.br.
Serão disponibilizadas 3.350 doses paras as pessoas com comorbidade. Os imunizantes serão aplicados a partir do próximo sábado (12) na Biopráticas da Universidade Vila Velha (UVV), em Boa Vista.
Para a vacinação é necessário apresentar documento com foto, laudo médico indicando a comorbidade ou condição existente, declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz acompanhamento e, em caso de obesidade mórbida será necessário laudo emitido por nutricionista.
As comorbidades deste grupo são: doença respiratória crônica; doença cardíaca crônica; doença renal crônica; doença hepática crônica; doença neurológica crônica; diabetes; imunossupressão; obesidade grau III; transplantados e pessoas com trissomias.

Veja Também

Vacina da gripe x vacina da Covid: é preciso intervalo entre as duas?

OUTROS MUNICÍPIOS 

Na Serra, a prefeitura disponibilizou 5.490 doses da vacina na quarta-feira (9) e destacou que ainda estão disponíveis 3.800 imunizantes para os seguintes grupos: crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), professores, trabalhadores da área da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, idosos com mais de 60 anos, profissionais de segurança e salvamento (policiais, bombeiros, rodoviários e guardas municipais), profissionais das forças armada e trabalhadores do transporte rodoviário (motoristas, cobradores e caminhoneiros).
O agendamento deve ser feito por meio do site  serra.es.gov.br. A Secretária de Saúde destacou ainda que é preciso respeitar o intervalo de no mínimo 14 dias entre as vacinas da Covid-19 e da gripe.
Em Cariacica, o agendamento também teve início na quarta-feira (9). A Secretária Municipal de Saúde (Semus) não informou a quantidade de doses disponíveis, mas destacou que ainda há vagas para a vacinação contra a gripe.
O agendamento deve ser realizado no site vacina.cariacica.es.gov.br. As doses disponíveis são para crianças, gestantes, puérpera, idosos com 60 anos ou mais, professores e trabalhadores da área da saúde, além de pessoas com comorbidades, deficiência permanente, motoristas, cobradores, caminhoneiros, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade e população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.
Na Capital, a terceira fase de vacinação contra a gripe foi aberta na terça-feira (8), inicialmente com 10.740 doses. A Prefeitura de Vitória informou que ainda há vagas no site, mas não é possível especificar a quantidade. A vacinação seguirá até sexta-feira (18).
As vacinas são destinadas para pessoas com comorbidades e deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte rodoviário (urbano e de longo curso), passageiros portuários, agentes de segurança e salvamento e das Forças Armadas, além de funcionários do sistema de privação de liberdade.
O município destacou ainda que crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais e professores continuam sendo vacinados.
Em Guarapari, a prefeitura informou que não é necessário agendamento. A equipe de saúde realiza a imunização no período da manhã, entre 7h30 às 11h30, nas salas de vacinação do município. É necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e cartão do SUS.
 Já no Centro Municipal de Saúde, a vacinação não será realizada às quartas e sextas-feiras já que o horário é reservado para vacinação de BCG.
Nesta fase, estão sendo atendidas pessoas pessoas com comorbidade ou deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, portuários, forças de segurança, salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Veja Também

Gripe Influenza: novos grupos começam a ser vacinados no ES

Vacina contra a gripe ajuda a proteger contra a Covid? Médica responde

A Covid-19 não é e nunca foi só uma 'gripezinha'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Saúde Campanha de vacinação Vacina contra gripe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados