Escolas da rede municipal preparam volta às aulas Crédito: Prefeitura de Linhares/Felipe Reis

Your browser does not support the audio element. Governo do ES vai decidir no dia 07 de maio sobre volta às aulas no risco alto

O assunto foi tema da sala de situação desta semana durante a produção do novo Mapa de Risco, que começa a valer na segunda-feira (03). Porém, não houve um consenso para flexibilizações da área da educação.

"Nós estamos discutindo com o sindicato dos professores, públicos e privados, e com donos de empresas como vamos lidar com a educação. Não conseguimos fechar um entendimento, mas vamos construir um caminho para dar mais um passo adiante e termos um atendimento a mais nos municípios de risco alto. Educação é um tema que ainda não vamos mudar essa semana", pontuou o governador.

COMO ESTÃO AS AULAS

No risco extremo, as atividades educacionais com a presença dos estudantes ficam suspensas por completo, sendo autorizadas apenas as aulas remotas.

No risco alto, o ensino permanece no modelo remoto, tanto na rede privada quanto na pública, porém estão autorizados atendimentos individuais presenciais para que professores possam dar assistência a seus alunos.

No risco moderado, são permitidas atividades com a presença de alunos nos estabelecimentos de ensino, desde que sejam seguidos todos os protocolos de segurança sanitária definidos pelo governo do Estado e as prefeituras. Um desses itens é a manutenção apenas 50% do total de alunos em cada sala de aula.

MAPA DE RISCO