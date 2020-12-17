Governo anuncia ampliação de serviço do Samu para municípios do Sul do ES

O serviço do Samu atualmente funciona em 22 municípios do Estado Crédito: Fred Loureiro/ Secom-ES

Nesta quinta-feira (17), o governador Renato Casagrande participou da solenidade virtual para a assinatura do contrato do Consórcio CIM Polo Sul de gestão do Samu 192 com a Organização Social (OS) que irá gerenciar, operacionalizar e executar as ações do Samu em 18 municípios.

Nessa fase, segundo informações da assessoria da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , serão beneficiados os moradores dos municípios de Alegre, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Presidente Kennedy e Vargem Alta. Mais seis cidades da região serão atendidas na segunda fase de implementação na região (Alfredo Chaves, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Rio Novo do Sul e São José do Calçado). Anchieta e Piúma já contam com o serviço do Samu 192.

Todos nós estamos imbuídos da tarefa de salvar vidas e a implantação do Samu salva vidas, porque é um atendimento mais rápido. Na hora que a pessoa precisa do socorro, o trabalho das equipes do Samu pode salvar muitas vidas. Essa parceria do governo do Estado vai contemplar inicialmente 18 municípios, mas já tivemos investimentos importantes na região, como a abertura de leitos de UTI para Covid em Guaçuí; do Hospital Aquidabã, em Cachoeiro; criação de novos leitos em Itapemirim; além de obras de ampliação em Jerônimo Monteiro e São José do Calçado. Um trabalho de ampliação da estrutura hospitalar em toda região sul, pontuou Casagrande, durante o evento.

Em novembro, a Sesa publicou a Portaria 229-R, que regulamenta a transferência de recursos financeiros da pasta para a expansão do Samu 192 na Rede de Saúde dos Municípios/Estadual. Para a Região Sul de Saúde, o valor de repasse do Estado será de R$ 16,7 milhão

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, destacou a importância da ampliação do serviço. O Samu 192 vai garantir uma resposta adequada para salvar vidas, reduzir sequelas e garantir a vaga zero na rede hospitalar. Entendemos ser um legado extraordinário deixado à saúde pública capixaba. Sairemos do início do governo com 18 municípios com serviço implantado para possivelmente os 78 municípios contemplados até o final do mandato do governador Renato Casagrande, a quem agradeço pela liderança e por ser um entusiasta desde o início em tornar o SUS um direito real na vida das pessoas, disse, segundo a assessoria.

SAMU PARA TODOS

A Política Estadual para a Rede de Urgência e Emergência  componente do Serviço Móvel de Urgência, denominado Samu para Todos, foi instituída por meio do Decreto 4.548-R, de 16 de dezembro de 2019. De acordo com a Sesa, a iniciativa do programa tem o objetivo de ampliar o acesso da população ao Samu 192. Para isso, o governo do Estado, por meio da secretaria, cofinanciará a implantação do serviço em 60%, após deduzir o custo com o repasse federal, para os municípios que aderirem à proposta, utilizando a base de cálculo tripartite sobre o teto do valor de referência, per capita mês.

A contrapartida dos municípios será de 40%, além de disponibilizar a infraestrutura padronizada das bases descentralizadas, que deverão estar estrategicamente localizadas, de forma a contemplar os atendimentos da região. O repasse estadual será concedido em caráter regular e automático, fundo a fundo, desde que seja mantido o serviço nas condições exigidas pelo Ministério da Saúde.

SAMU 192

O Samu 192 é um serviço de socorro que funciona 24 horas, dando orientações e enviando unidade móvel e equipe capacitada para a realização do atendimento. Sua finalidade é prestar socorro à população em casos de risco à vida, realizando atendimentos em residências, locais de trabalho e vias públicas.

Atualmente, o Samu 192 atende a 22 municípios, com cobertura de 57,2% da população capixaba. Os municípios de abrangência são Afonso Cláudio, Anchieta, Brejetuba, Cariacica, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.