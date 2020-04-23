Governo do ES anuncia novas bases do Samu; veja as cidades contempladas

Com o objetivo de garantir mais agilidade no atendimento para salvar vidas, o governo do Estado anunciou cinco novas bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Espírito Santo. O comunicado, com as cidades que serão contempladas, foi feito pelo governador Renato Casagrande, na manhã desta quinta-feira (23), através de seu perfil no Twitter.
O governador informou que as novas bases do Samu vão ampliar o acesso da população ao serviço. As cidades que receberão as novas unidades são: Domingos Martins, Santa Leopoldina e Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado; Laranja da Terra, na Região Central; e Ibatiba, na Região Sul do Estado.
Leia o comunicado na íntegra:
"Estamos ampliando o acesso da população ao Samu 192. Hoje, anunciaremos 5 novas bases do serviço: em Domingos Martins, Santa Leopoldina, Conceição do Castelo, Laranja da Terra e Ibatiba. Dessa forma, queremos garantir mais agilidade no atendimento para salvar vidas".