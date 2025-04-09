Gol normaliza voos após pane em torre de controle do Aeroporto de Vitória

A Gol informou opera normalmente no Aeroporto de Vitória, com todos os voos realizados sem impactos na manhã desta quarta-feira (9). A companhia aérea foi o principal alvo das reclamações dos passageiros após uma falha elétrica na torre de controle do local, na segunda-feira (7). A madrugada e o dia de terça-feira (8) foram marcados por cancelamentos (quase 50) e caos no local.

Na tarde de terça-feira, a Gol colocou um voo extra no Aeroporto de Vitória para atender os passageiros que tiveram as viagens canceladas pela companhia aérea.

"Todos os clientes impactados estão recebendo as facilidades previstas pela resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) conforme as necessidades, como alimentação e hospedagem, e com possibilidade de reacomodação no voo extra com previsão para decolar às 17h20 desta terça-feira (8), além de reacomodação em voos reforços da Gol ou de companhias parceiras. A Gol ressalta que todas as medidas adotadas têm como prioridade a segurança, seu principal valor", disse a companhia, em nota.

Clientes da Gol reclamaram de falta de suporte

Clientes da Gol que tinham voos marcados no final de segunda e início da terça reclamaram da falta de informações e suporte. Após o reestabelecimento das operações, na manhã de terça, filas se formaram no guichê de check-in da companhia aérea. A reportagem de A Gazeta flagrou um bate-boca entre clientes e um funcionário da empresa. Veja vídeo abaixo.

"Estão colocando as pessoas que perderam voos ontem em voos para amanhã (9), inclusive à noite. O que gera mais indignação é que só a Gol cancelou os voos. Por qual motivo? Eu vou para a França e posso perder um dia de viagem por conta desse problema. Todo mundo aqui tem compromissos familiares, de trabalho. Um absurdo. Tem gente perdendo pacotes de viagem, hospedagem, carro alugado. Um transtorno completo. Uma das opções é ir em outro voo, mas ninguém quer pagar R$ 3, 4 mil a mais. Para piorar, com pouquíssimos funcionários para atender", disse, indignado, o empresário Ramon Rodrigues, que esperava um voo na manhã de terça-feira.

Paineis mostram voos cancelados no Aeroporto de Vitória na manhã desta terça (8) Crédito: Marcella Scaramella

A empresária Gabriela Maioli, de 27 anos, estava em um dos voos da Gol que estavam prestes a pousar em Vitória, mas teve que voltar ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ela disse que presenciou muitas pessoas com medo. "Parecia uma cena de filme, quando as pessoas tiram os telefones dos bolsos e começam a ligar para familiares", contou.

Após retornar a São Paulo, a empresária contou que recebeu pouca assistência da companhia. "Só deram para a gente a opção de voltar em um voo na quarta (9). Algumas pessoas tinham escala de trabalho a cumprir e não foi dada a elas nenhuma outra opção. Além disso, colocaram a gente em hotéis que ficam 80 quilômetros de distância de São Paulo, deram R$ 45 de voucher a gente comer, mas só seria para um lugar em específico que só tinha comida fria", afirmou Gabriela.

Empresa vai apurar causas do problema

Em nota enviada à reportagem às 21h de terça, a Nav Brasil, empresa responsável pela torre de comunicação informou que reforçou a equipe para identificar a causa do problema. "Considerando a complexidade técnica dos sistemas envolvidos, a Nav Brasil designou mais dois especialistas do Rio de Janeiro (RJ), que seguiram para Vitória a fim de reforçar a equipe que trabalha desde o início do problema", informou.



Segundo a empresa, missão desse grupo técnico é realizar uma análise minuciosa do evento, para identificar as causas da falha e propor medidas que assegurem a prevenção de ocorrências futuras. "A Nav Brasil reafirma seu compromisso com a fluidez, a eficiência e segurança dos serviços de navegação aérea", disse a empresa em nota.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por nota, informou que está ciente do ocorrido no Aeroporto de Vitória. "A Agência no momento acompanha a adaptação da malha aérea e os impactos a passageiros durante a interrupção das operações, de forma a garantir o retorno à normalidade das operações com o máximo de fluidez", diz o texto.