Funerária do ES terá que indenizar família por corpo com sangue em caixão Crédito: Divulgação

Uma empresa de serviço funerário foi condenada a indenizar uma família que, ao abrir o caixão no velório da mãe, descobriu que o corpo estava ensanguentado e exalando fortes odores. A sentença foi proferida pelo juiz da Vara Cível e Comercial de Viana

Diante das provas apresentadas, o magistrado ficou convencido de que houve falha na prestação dos serviços funerários. Além disso, a própria empresa teria admitido, em contestação, que o tratamento teria sido desproporcional ao caso da falecida.

"Desta forma, tem-se por evidente a responsabilidade da requerida, uma vez que não se atentou às particularidades que envolviam a situação da ‘de cujus’, prestando serviço de forma desmedida, o que por sua vez, gerou situação demasiadamente danosa aos requerentes, que no momento de prestarem suas últimas homenagens ao seu ente querido, tiveram de suportar grande aborrecimento”, manifesta a sentença.