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Sem vítimas

Funcionários controlam incêndio em fábrica de estofados em Cariacica

O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência às 11h, segundo publicação em rede social, que ainda detalha o controle das chamas pelos funcionários do estabelecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 17:38

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 17:38

Viatura do Corpo de Bombeiros: militares atenderam ocorrência em Viana
Viatura do Corpo de Bombeiros: militares atenderam ocorrência em Cariacica após início das chamas em fábrica Crédito: A Gazeta
Um incêndio atingiu uma fábrica de estofados localizada na Rua Joaquim Miranda da Silva, no bairro Itanguá, em Cariacica, no fim da manhã desta segunda-feira (14). O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência às 11h, segundo publicação em rede social, que ainda detalha o controle das chamas pelos funcionários do estabelecimento. Não houve vítimas e nenhuma solicitação de perícia foi realizada até o início da tarde.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, por meio da assessoria de comunicação, o incêndio teve início devido a uma faísca de solda que atingiu uma espuma, material usado na fábrica. Com as chamas, um veículo que estava no galpão, maquinários, equipamentos e espumas foram queimados.
Cinco bombeiros foram deslocados para atender o chamado, mas quando chegaram o fogo já havia sido controlado e eles realizaram o rescaldo do local.

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