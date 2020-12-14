Funcionários controlam incêndio em fábrica de estofados em Cariacica

Um incêndio atingiu uma fábrica de estofados localizada na Rua Joaquim Miranda da Silva, no bairro Itanguá, em Cariacica, no fim da manhã desta segunda-feira (14). O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência às 11h, segundo publicação em rede social, que ainda detalha o controle das chamas pelos funcionários do estabelecimento. Não houve vítimas e nenhuma solicitação de perícia foi realizada até o início da tarde.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, por meio da assessoria de comunicação, o incêndio teve início devido a uma faísca de solda que atingiu uma espuma, material usado na fábrica. Com as chamas, um veículo que estava no galpão, maquinários, equipamentos e espumas foram queimados.
Cinco bombeiros foram deslocados para atender o chamado, mas quando chegaram o fogo já havia sido controlado e eles realizaram o rescaldo do local.