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Prejuízo material

Fumaça escura: incêndio atinge galpão da Cesan na Serra; veja vídeo

Fogo atingiu área de armazenamento da companhia nesta terça-feira (20). Não houve vítimas e o abastecimento de água não será afetado, segundo a Cesan

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 16:21

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

20 jul 2021 às 16:21
Muita fumaça escura em decorrência do incêndio no galpão da Cesan, na Serra Crédito: Ouvinte | CBN Vitória
O galpão de armazenamento da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) no bairro Carapina, na Serra, foi atingido por um incêndio na tarde desta terça-feira (20). A grande coluna de fumaça escura pode ser vista de longe por moradores do município. Apesar do susto, o fogo já foi combatido e ninguém se feriu.
De acordo com informações obtidas pelo repórter Tiago Félix, da TV Gazeta, testemunhas relataram que as chamas começaram após pessoas em situação de rua discutirem e atearem fogo em materiais próximo à parede externa dos fundos do galpão. O fogo, então, se espalhou e atingiram a área particular.
"Quando o fogo começou a subir, os moradores de rua correram e se espalharam. Nós ligamos para os bombeiros e um técnico foi avisar que começou o incêndio lá dentro. Até então, os funcionários não tinham visto nada, porque só tinha gente no administrativo", contou o encarregado Hudson Nascimento.
Por nota, a Cesan explicou que o incêndio atingiu o almoxarifado do Centro Administrativo e Operacional e que não houve feridos. "O fogo atingiu quatro boxes de armazenamento de materiais como válvulas, motores, tubos de polietileno e sucatas. Para apagá-lo, foram utilizados dois carros-pipa e o monitoramento foi mantido", informou.
Incêndio de grandes proporções atingiu galpão de armazenamento da Cesan, em Cariacica, nesta terça-feira (20)
Incêndio de grandes proporções atingiu galpão de armazenamento da Cesan, em Cariacica, nesta terça-feira (20) Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Responsável por apagar o fogo, o Corpo de Bombeiros divulgou que, por volta das 15h10, a situação no local já estava controlada e estava sendo realizado apenas o rescaldo. Além de ter confirmado que, apesar do susto e da grande quantidade de fumaça, "o combate foi realizado com sucesso e sem vítimas"
"As chamas estavam muito intensas. O local armazenava grande quantidade de pneus e materiais metálicos. Foram acionadas as equipes de combate da Serra e o chefe de operações de Vitória para coordenar as ações adotadas. No total, seis militares atuaram nessa ocorrência", contou a tenente Andresa.

RUA PROBLEMÁTICA

Também em entrevista para a TV Gazeta, o encarregado Hudson Nascimento contou que a rua onde o incêndio teve início sofre com vários problemas: de acúmulo de lixo até falta de calçamento. Assim como presença constante de moradores em situação de rua. Além de muita insegurança e tráfico de drogas.
"Tem gente que passa aqui só para jogar entulho. Moradores de rua e tráfico de drogas são constantes também. Já invadiram uma escola e outra empresa aqui. Tem muito roubo e assalto, principalmente na parte da noite e mulher que vem sozinha. Já reclamamos várias vezes, mas nada é solucionado", desabafou.
Foto mostra como ficou a área de trás do galpão da Cesan, onde o fogo teria começado
Foto mostra como ficou a área de trás do galpão da Cesan, onde o fogo teria começado Crédito: Tiago Félix | TV Gazeta
Em nota, a Prefeitura da Serra disse ter ciência de que o local se trata de uma área de acúmulo de lixo e que a última ação de recolhimento foi há um mês. "Atuamos intensificando a fiscalização e recolhendo os entulhos. Quem descarta lixo irregularmente pode responder por crime ambiental", afirmou.
Já em relação à presença de pessoas em situação de rua na região, o município informou que uma equipe especializada faz um monitoramento diário. "Disponibilizamos três abrigos, com 30 vagas cada, para elas. No caso de acionamentos, as equipes irão até o local para fazer a averiguação e os encaminhamentos", garantiu.
Por fim, a Prefeitura da Serra afirmou que, em relação à segurança, a Guarda Municipal está sempre pronta para auxiliar a Polícia Civil e a Polícia Militar na ocorrência de crimes, quando acionada. "A guarda também faz rondas frequentes na região", concluiu.

COLABORE

  • Caso você presencie algum tipo de descarte irregular de entulho no município da Serra, a orientação da administração é fazer uma denúncia pelo WhatsApp, no número (27) 9 9976-2595.
  • Se for flagrado algum morador em situação de rua na cidade, os cidadãos podem entrar em contato no telefone (27) 9 9517-7869, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Atualização

20/07/2021 - 7:00
A Prefeitura da Serra enviou nota e a Cesan deu mais detalhes sobre o incêndio. O texto foi atualizado.

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