Fumaça escura: incêndio atinge galpão da Cesan na Serra; veja vídeo

Muita fumaça escura em decorrência do incêndio no galpão da Cesan, na Serra Crédito: Ouvinte | CBN Vitória

O galpão de armazenamento da Companhia Espírito Santense de Saneamento ( Cesan ) no bairro Carapina, na Serra , foi atingido por um incêndio na tarde desta terça-feira (20). A grande coluna de fumaça escura pode ser vista de longe por moradores do município. Apesar do susto, o fogo já foi combatido e ninguém se feriu.

De acordo com informações obtidas pelo repórter Tiago Félix, da TV Gazeta, testemunhas relataram que as chamas começaram após pessoas em situação de rua discutirem e atearem fogo em materiais próximo à parede externa dos fundos do galpão. O fogo, então, se espalhou e atingiram a área particular.

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"Quando o fogo começou a subir, os moradores de rua correram e se espalharam. Nós ligamos para os bombeiros e um técnico foi avisar que começou o incêndio lá dentro. Até então, os funcionários não tinham visto nada, porque só tinha gente no administrativo", contou o encarregado Hudson Nascimento.

Por nota, a Cesan explicou que o incêndio atingiu o almoxarifado do Centro Administrativo e Operacional e que não houve feridos. "O fogo atingiu quatro boxes de armazenamento de materiais como válvulas, motores, tubos de polietileno e sucatas. Para apagá-lo, foram utilizados dois carros-pipa e o monitoramento foi mantido", informou.

Incêndio de grandes proporções atingiu galpão de armazenamento da Cesan, em Cariacica, nesta terça-feira (20) Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Responsável por apagar o fogo, o Corpo de Bombeiros divulgou que, por volta das 15h10, a situação no local já estava controlada e estava sendo realizado apenas o rescaldo. Além de ter confirmado que, apesar do susto e da grande quantidade de fumaça, "o combate foi realizado com sucesso e sem vítimas"

"As chamas estavam muito intensas. O local armazenava grande quantidade de pneus e materiais metálicos. Foram acionadas as equipes de combate da Serra e o chefe de operações de Vitória para coordenar as ações adotadas. No total, seis militares atuaram nessa ocorrência", contou a tenente Andresa.

RUA PROBLEMÁTICA

Também em entrevista para a TV Gazeta, o encarregado Hudson Nascimento contou que a rua onde o incêndio teve início sofre com vários problemas: de acúmulo de lixo até falta de calçamento. Assim como presença constante de moradores em situação de rua. Além de muita insegurança e tráfico de drogas.

"Tem gente que passa aqui só para jogar entulho. Moradores de rua e tráfico de drogas são constantes também. Já invadiram uma escola e outra empresa aqui. Tem muito roubo e assalto, principalmente na parte da noite e mulher que vem sozinha. Já reclamamos várias vezes, mas nada é solucionado", desabafou.

Foto mostra como ficou a área de trás do galpão da Cesan, onde o fogo teria começado Crédito: Tiago Félix | TV Gazeta

Em nota, a Prefeitura da Serra disse ter ciência de que o local se trata de uma área de acúmulo de lixo e que a última ação de recolhimento foi há um mês. "Atuamos intensificando a fiscalização e recolhendo os entulhos. Quem descarta lixo irregularmente pode responder por crime ambiental", afirmou.

Já em relação à presença de pessoas em situação de rua na região, o município informou que uma equipe especializada faz um monitoramento diário. "Disponibilizamos três abrigos, com 30 vagas cada, para elas. No caso de acionamentos, as equipes irão até o local para fazer a averiguação e os encaminhamentos", garantiu.

Por fim, a Prefeitura da Serra afirmou que, em relação à segurança, a Guarda Municipal está sempre pronta para auxiliar a Polícia Civil e a Polícia Militar na ocorrência de crimes, quando acionada. "A guarda também faz rondas frequentes na região", concluiu.

COLABORE

Caso você presencie algum tipo de descarte irregular de entulho no município da Serra, a orientação da administração é fazer uma denúncia pelo WhatsApp, no número (27) 9 9976-2595.

Se for flagrado algum morador em situação de rua na cidade, os cidadãos podem entrar em contato no telefone (27) 9 9517-7869, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

