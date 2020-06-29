Fragmentos de óleo voltam a aparecer em praia do litoral capixaba
Na manhã desta segunda-feira (29), a praia de Guriri, em São Mateus, litoral Norte do Espírito Santo, foi atingida por resíduos de óleo. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o material foi encontrado na areia da praia e pode estar relacionado com o produto que apareceu recentemente em praias do Nordeste, ou até com o grande vazamento registrado no segundo semestre de 2019, que contaminou milhares de quilômetros de praias, inclusive na região.
Segundo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Louzada, o material foi encontrado por agentes da empresa CTA, contratada pela Petrobras para fazer o monitoramento ambiental da orla local. A empresa comunicou à prefeitura que pediu auxílio da Marinha do Brasil para análise do material.
A amostra vai seguir para a análise da Marinha do Brasil, em Vitória. Dessa vez, a análise é muito importante. Na nossa região sempre aparecem esses pequenos fragmentos de óleo. Tem muita área de embarcação e até algum óleo, resquício do vazamento do ano passado, pode ter ficado enterrado e apareceu com o movimento da maré, mas como agora estão aparecendo fragmentos de óleo no litoral, essa mancha poderia estar descendo para o Espírito Santo, vamos monitorar, destacou Louzada.
O secretário afirmou ainda que, nesta terça-feira (30), equipes do município vão monitorar as praias da região para verificar se mais algum fragmento do material atingiu o local. Caso mais óleo seja encontrado, essa equipe deve ganhar novos agentes para auxiliar na limpeza e monitoramento do local.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) esclareceu que a competência e responsabilidade pela fiscalização e monitoramento do óleo na praias, atualmente, é do Ibama e da Marinha do Brasil. E que possíveis reaparecimentos de materiais suspeitos deverão ser analisados pelos órgãos federais de controle.
Em nota, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) se limitou a informar que foi comunicado do fato e está acompanhando. O Ibama destacou que que as análises do material estão sendo conduzidas pela Marinha do Brasil.
Procurada, a Marinha do Brasil afirmou que vai analisar as amostras no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). Recentemente, o órgão confirmou que manchas de óleo foram encontradas no litoral do Nordeste.
Sobre o material encontrado no Nordeste, a Marinha afirmou que as amostras analisadas, até o momento, indicam ser o mesmo tipo de óleo que chegou à costa brasileira, em 2019, podendo decorrer do desprendimento de resíduos que se encontravam depositados no leito oceânico devido às condições do mar, corrente e ventos intensos observados.