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Guriri

Fragmentos de óleo voltam a aparecer em praia do litoral capixaba

O material foi encontrado nesta  segunda-feira (29), em Guriri. Ainda não há confirmação se são da mesma substância que contaminou praias no final de 2019

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 18:16
Fragmentos foram encontrados em Guriri, litoral Norte do Espírito Santo
Fragmentos foram encontrados em Guriri, litoral Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação
Fragmentos de óleo voltam a aparecer em praia do litoral capixaba
Na manhã desta segunda-feira (29), a praia de Guriri, em São Mateus, litoral Norte do Espírito Santo, foi atingida por resíduos de óleo. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o material foi encontrado na areia da praia e pode estar relacionado com o produto que apareceu recentemente em praias do Nordeste, ou até com o grande vazamento registrado no segundo semestre de 2019, que contaminou milhares de quilômetros de praias, inclusive na região.
Segundo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Louzada, o material foi encontrado por agentes da empresa CTA, contratada pela Petrobras para fazer o monitoramento ambiental da orla local. A empresa comunicou à prefeitura que pediu auxílio da Marinha do Brasil para análise do material.
A amostra vai seguir para a análise da Marinha do Brasil, em Vitória. Dessa vez, a análise é muito importante. Na nossa região sempre aparecem esses pequenos fragmentos de óleo. Tem muita área de embarcação e até algum óleo, resquício do vazamento do ano passado, pode ter ficado enterrado e apareceu com o movimento da maré, mas como agora estão aparecendo fragmentos de óleo no litoral, essa mancha poderia estar descendo para o Espírito Santo, vamos monitorar, destacou Louzada.
Material foi encontrado na praia de Guriri
Material foi encontrado na praia de Guriri Crédito: Divulgação
O secretário afirmou ainda que, nesta terça-feira (30), equipes do município vão monitorar as praias da região para verificar se mais algum fragmento do material atingiu o local. Caso mais óleo seja encontrado, essa equipe deve ganhar novos agentes para auxiliar na limpeza e monitoramento do local.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) esclareceu que a competência e responsabilidade pela fiscalização e monitoramento do óleo na praias, atualmente, é do Ibama e da Marinha do Brasil. E que possíveis reaparecimentos de materiais suspeitos deverão ser analisados pelos órgãos federais de controle.

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Em nota, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) se limitou a informar que foi comunicado do fato e está acompanhando. O Ibama destacou que que as análises do material estão sendo conduzidas pela Marinha do Brasil.
Procurada, a Marinha do Brasil afirmou que vai analisar as amostras  no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). Recentemente, o órgão confirmou que manchas de óleo foram encontradas no litoral do Nordeste. 
Sobre o material encontrado no Nordeste, a Marinha afirmou que as amostras analisadas, até o momento, indicam ser o mesmo tipo de óleo que chegou à costa brasileira, em 2019, podendo decorrer do desprendimento de resíduos que se encontravam depositados no leito oceânico devido às condições do mar, corrente e ventos intensos observados.

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