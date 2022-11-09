Fragmentos de óleo são encontrados em quatro praias de Aracruz

Agentes fazendo vistoria de área de praia em Aracruz Crédito: Divulgação/Prefeitura de Aracruz

Após a confirmação de que fragmentos de óleo foram encontrados na praia de Regência, em Linhares , o mesmo tipo de resíduo foi encontrado em quatro praias de Aracruz, também no Litoral Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (9). Amostras do material foram recolhidas na Praia dos 15 e em Barra do Sahy, Santa Marta e Mar Azul, e serão encaminhadas para análise.

A Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz informou, por nota, que o óleo encontrado possui composição densa, o que o faz ser transportado pelas correntes do fundo do mar e o material é levado para a praia pelo movimento das ondas. A origem do resíduo ainda é desconhecida e a orientação é não manuseá-lo, segundo a pasta.

Uma equipe de técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz vai procurar voluntários capacitados para trabalhar na coleta do material a ser recolhido e monitorar os espaços.

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Óleo em praias de quatro cidades do ES

Também nesta quarta-feira, a Prefeitura de Linhares confirmou a presença de fragmentos de óleo na praia de Regência . Agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade trabalharam durante o dia para recolher os resíduos e encontraram algumas bolotas perto de uma desova de tartarugas. O ICMBio e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente monitoram a situação do local.

Em outubro deste ano, Linhares já havia registrado fragmentos de óleo na praia de Pontal do Ipiranga. Outras praias do Litoral Norte, em São Mateus e em Conceição da Barra, também registraram essa ocorrência. O fato pode apontar que os resíduos estão descendo a costa do litoral capixaba.

As manchas começaram a surgir na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no dia 12 de outubro deste ano, e já foram registradas também em Linhares e São Mateus. A Marinha informou que ainda não sabe a procedência do material. No dia 13 de outubro, fragmentos de óleo de vários tamanhos apareceram na praia de Guriri, litoral de São Mateus e, no dia 14, o material também foi encontrado na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares.

O mesmo tipo de óleo que chegou à costa brasileira em 2019, voltou a aparecer em praias do Norte do Estado em julho de 2020. No entanto, desta vez, segundo o comitê coordenado pela Secretaria de Estados de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Seama), o resultado da análise do Instituto de Pesquisa do Mar da Marinha do Brasil apontou que os resíduos apresentam perfil químico diferente do observado no óleo encontrado há três anos.

De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Seama), até esta quarta-feira (09), o total de resíduos recolhidos nos municípios afetados é de cerca de 660 kg. O material de Regência e de Aracruz, desta quarta-feira, ainda não foi contabilizado.

O que diz a Seama

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos disse que, segundo informações do Comitê Gestor Estadual, coordenado pela pasta, o início do aparecimento do óleo nas praias do Litoral Norte capixaba foi em 13 de outubro. Segundo a Seama, o material encontrado tem baixa viscosidade, é compactado e fragmentado, sendo encontrado nas praias de forma espaçada.

A pasta esclareceu que o resultado da análise do Instituto de Pesquisas do Mar da Marinha do Brasil apontou que os resíduos coletados apresentam perfil químico diferente do observado no óleo que atingiu a costa brasileira em 2019.

A Seama destacou que os municípios afetados foram Conceição da Barra, São Mateus, Linhares e, mais recentemente, Aracruz. "Até esta quarta-feira (9), o total de resíduos recolhidos nos quatro municípios é de cerca de 660 kg. Na região de Regência e em Aracruz houve recolhimento do material, porém as equipes técnicas dos municípios ainda não consolidaram a quantidade recolhida, recentemente", disse, em nota.

Com relação à limpeza das praias, secretaria pontuou que o trabalho de recolhimento dos resíduos encontrados está sendo feito por servidores públicos municipais e servidores estaduais das unidades de conservação na região.

Em Itaúnas, conforme a Seama, houve uma ação integrada com a comunidade local para a limpeza da praia e não foram registrados volumes recorrentes na quantidade encontrada no início do aparecimento. "E em Aracruz, voluntários que foram treinados em 2019 e servidores do ICMBio, que possuem duas unidades de conservação no município, estão sendo mobilizados para o trabalho de limpeza das praias de Mar Azul, Praia dos 15, Barra do Sahy e Santa Marta", acrescentou.

A Seama também afirmou que a Polícia Militar Ambiental vai monitorar todas as praias atingidas, apoiando e dando suporte aos gestores ambientais municipais, no trabalho integrado de limpeza das praias.

"Reforçamos que todo material recolhido está sendo armazenado de forma segura e adequada nos próprios municípios, principalmente em função do volume incipiente encontrado, em relação ao que foi coletado em 2019. O Comitê ainda orienta à população não manusear o material, caso seja encontrado, sem os devidos equipamentos de proteção individual de segurança", complementou.