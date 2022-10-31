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Vídeo mostra acidente

Acidente em Aracruz: motociclista é arremessado ao ser atingido por carro

Segundo a Polícia Militar, condutor da moto foi socorrido desacordado e sofreu fratura na perna; motorista se apresentou à polícia espontaneamente e caso será  investigado

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 12:30

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 out 2022 às 12:30
Um motociclista foi arremessado do veículo ao ser atingido por um carro em um cruzamento no bairro São Camilo, em Aracruz, na noite deste domingo (30). Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento do acidente (veja acima). As imagens mostram que, devido ao impacto da colisão, o capacete se soltou da cabeça dele. O condutor foi arremessado da moto.
A Polícia Militar informou que a vítima sofreu uma fratura na perna e foi socorrida desacordada por uma ambulância municipal, mas não disse para qual hospital o homem sido levado. A reportagem não obteve mais informações sobre o estado de saúde dele.
A PM disse que, no momento do acidente, o motorista do carro fugiu do local e não foi mais visto. Ele depois deixou o veículo estacionado em uma rua e outros vídeos registrados no local mostram o carro sendo depredado por populares após a batida.
Por nota, a Polícia Civil explicou que o condutor do veículo se apresentou espontaneamente na Delegacia Regional de Aracruz, neste domingo (30). Ele prestou esclarecimentos e foi liberado. O caso é investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.

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