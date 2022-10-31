Acidente em Aracruz: motociclista é arremessado ao ser atingido por carro

Um motociclista foi arremessado do veículo ao ser atingido por um carro em um cruzamento no bairro São Camilo, em Aracruz, na noite deste domingo (30). Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento do acidente (veja acima). As imagens mostram que, devido ao impacto da colisão, o capacete se soltou da cabeça dele. O condutor foi arremessado da moto.