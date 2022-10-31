Acidente em Aracruz: motociclista é arremessado ao ser atingido por carro

Um motociclista foi arremessado do veículo ao ser atingido por um carro em um cruzamento no bairro São Camilo, em Aracruz, na noite deste domingo (30). Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento do acidente (veja acima). As imagens mostram que, devido ao impacto da colisão, o capacete se soltou da cabeça dele. O condutor foi arremessado da moto.
A Polícia Militar informou que a vítima sofreu uma fratura na perna e foi socorrida desacordada por uma ambulância municipal, mas não disse para qual hospital o homem sido levado. A reportagem não obteve mais informações sobre o estado de saúde dele.
A PM disse que, no momento do acidente, o motorista do carro fugiu do local e não foi mais visto. Ele depois deixou o veículo estacionado em uma rua e outros vídeos registrados no local mostram o carro sendo depredado por populares após a batida.
Por nota, a Polícia Civil explicou que o condutor do veículo se apresentou espontaneamente na Delegacia Regional de Aracruz, neste domingo (30). Ele prestou esclarecimentos e foi liberado. O caso é investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.