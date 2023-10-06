Fotógrafo de A Gazeta é finalista do prêmio CNT de Jornalismo

A Gazeta, é finalista da 30ª edição do prêmio CNT de Jornalismo com a fotografia "Reflexo do transporte na economia". A imagem finalista faz parte de um ensaio publicado em agosto no portal de notícias, com o tema: O fotojornalista Vitor Jubini, de, é finalista da 30ª edição do prêmio CNT de Jornalismo com a fotografia "Reflexo do transporte na economia". A imagem finalista faz parte de um ensaio publicado em agosto no portal de notícias, com o tema: "Cidade reflexo: ensaio retrata Vitória refletida na arquitetura espelhada" . A lista dos finalistas foi divulgada na quinta-feira (5) e os vencedores serão conhecidos em novembro.

Vitor Jubini, fotojornalista há 15 anos, explica que a ideia da foto surgiu na tentativa de conseguir algo diferente do usual, de criar novas visualidades e, a partir disso, mostrar o Espírito Santo através da perspectiva arquitetônica da cidade. "A foto, que mostra a questão dos transportes, tema central do prêmio, conseguiu reunir bastante coisa. Desde aspectos ligados ao trânsito até o comércio e as moradias. O impacto visual da foto é muito grande", afirmou.

Cidade reflexo. Ensaio fotográfico retrata paisagem urbana de Vitória refletida na arquitetura espelhada | Foto finalista Crédito: Vitor Jubini

Além disso, Jubini destaca a relevância de ser finalista de um dos maiores prêmios de jornalismo realizados no Brasil atualmente. "O trabalho do fotojornalista é muito árduo, é um trabalho físico e mental. Por isso, ser finalista de um prêmio tão concorrido como esse é muito gratificante, pois o nosso trabalho ganha evidência". O profissional também enfatizou que o prêmio é importante para fortalecer a marca da Rede Gazeta , uma empresa tradicional que comemorou 95 anos de fundação.

O que é o Prêmio CNT de Jornalismo

O prêmio CNT de jornalismo, promovido pela Confederação Nacional do Transporte, visa estimular, divulgar, apoiar, incentivar e prestigiar trabalhos jornalísticos sobre o transporte e os trabalhadores do setor, bem como contribuir para o melhor entendimento pela sociedade e pelo poder público acerca da importância da atividade transportadora na vida econômica, política, social e cultural do país.

Os finalistas foram validados por uma Comissão Organizadora e avaliados por um grupo fixo de pré-selecionadores, formado por cinco jornalistas com atuação acadêmica. Os critérios para seleção foram: