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Situação precária

Foto mostra pacientes em macas em corredor de hospital em São Mateus

Leitor de A Gazeta contou que essa cena se repete há pelo menos um mês no Hospital Roberto Silvares, administrado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 out 2023 às 16:00

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 16:00

Pacientes registram lotação em corredor de hospital público no ES
Pacientes e acompanhantes ocupam corredor do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Leitor A Gazeta
Quem precisa de atendimento médico no Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, têm reclamado da situação em que se encontra o local. Uma foto enviada por um leitor de A Gazeta mostra pessoas ocupando um corredor da unidade na manhã desta terça-feira (31). Em entrevista ao repórter Vinicius Lodi, o leitor, que não quis se identificar, disse que também há pacientes internados em outros corredores do hospital. 
Ainda segundo o relato, essa é uma cena que se repete há pelo menos um mês. Ao repórter, o leitor também contou que viu até acompanhante deitado debaixo da cama da pessoa internada.
“Vi os pacientes amontoados nos corredores à espera de atendimento e com acompanhantes dormindo no chão embaixo das macas. É uma situação cruel, que beira o caos”, disse.

O que diz a Sesa

Acionada pela reportagem, o Hospital Roberto Silvares, por meio da Secretaria de Saúde (Sesa), informou que registrou um alto fluxo de pacientes vindos de outros municípios no pronto-socorro. "A demanda foi pontual, ocorrida a partir do final da tarde desta segunda-feira (30)", comunicou. 
Foi destacado ainda que "não há pacientes internados recebendo atendimento em corredor", e que os que aguardam atendimento dessa forma estão em "avaliação médica e passando por exames para determinar o quadro clínico e a necessidade de internação e/ou alta hospitalar". De acordo com o hospital, todos os pacientes estão sendo devidamente assistidos.
A Sesa também pontuou, em nota, que o hospital passa por reformas para ampliação de 40 leitos de enfermaria – na última sexta-feira (27), segundo a pasta, quatro salas do centro cirúrgico foram ampliadas. 
Com informações do repórter Vinicius Lodi, de A Gazeta

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