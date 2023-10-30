Casos de Covid triplicam no ES em um mês

Os casos confirmados de Covid-19 mais do que triplicaram no Espírito Santo em um intervalo de um mês. Em setembro, 2.379 pessoas testaram positivo para o vírus em território capixaba. Já no mês de outubro, até esta segunda-feira (30), o número de confirmações saltou para 8.469.

Conforme os dados obtidos no Painel Covid, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , este é o mês com maior número de casos do ano, embora, até o momento, não tenha sido cravado que se trata de uma nova onda da doença.

A Sesa ainda informou, em nota, que o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen/ES) registrou nos testes de Covid-19 referentes à Semana Epidemiológica nº 42 (15 a 21 de outubro) uma taxa de positividade de 34,9%, o que representou um aumento de 30,22% em relação à semana anterior.

O Lacen/ES ainda identificou um crescimento de 100% no número de amostras recebidas para análise em relação à Semana Epidemiológica nº 41, isto é, a quantidade de amostras dobrou de uma semana para outra.

Enquanto a cobertura vacinal está baixa, o número de casos de Covid aumenta no Espírito Santo Crédito: Montagem: Caroline Freitas

O crescimento da taxa de contaminação também é observado nacionalmente e, diante do cenário epidemiológico provocado, sobretudo, pela disseminação de subvariantes da Ômicron, autoridades da saúde têm reforçado a necessidade de cuidados, a fim de evitar o contágio.

“A Sesa reforça sobre a importância da vacinação contra a doença, além da manutenção de etiqueta respiratória e a realização de testagem com PCR na apresentação de qualquer sintoma.”

A pasta frisou ainda que, até esta segunda-feira (30), apenas 14,9% da população foi imunizada com dose de reforço da vacina bivalente no Estado.

O Ministério da Saúde também reforçou, em comunicado, que a vacinação continua a ser a principal medida de combate ao vírus, e que as vacinas oferecidas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) são seguras e eficazes contra as manifestações mais graves da doença.

A vacina está disponível no SUS para toda a população acima de 6 meses de idade. Quem ainda não completou o ciclo vacinal ou está com alguma dose de reforço em atraso, deve procurar as unidades de saúde para atualização.

“A pasta orienta a aplicação de uma dose de reforço da vacina bivalente para todas as pessoas com 18 anos ou mais que tenham tomado ao menos duas doses da vacina.”