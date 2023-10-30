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Coronavírus

Casos de Covid triplicam no ES em um mês

Governo do Estado não confirma nova onda, mas dados da Secretaria da Saúde apontam que outubro, com 8.469 registros, é o mês com maior número de casos do ano até o momento; saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

30 out 2023 às 19:46

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 19:46

Os casos confirmados de Covid-19 mais do que triplicaram no Espírito Santo em um intervalo de um mês. Em setembro, 2.379 pessoas testaram positivo para o vírus em território capixaba. Já no mês de outubro, até esta segunda-feira (30), o número de confirmações saltou para 8.469.
Conforme os dados obtidos no Painel Covid, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), este é o mês com maior número de casos do ano, embora, até o momento, não tenha sido cravado que se trata de uma nova onda da doença.
A Sesa ainda informou, em nota, que o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen/ES) registrou nos testes de Covid-19 referentes à Semana Epidemiológica nº 42 (15 a 21 de outubro) uma taxa de positividade de 34,9%, o que representou um aumento de 30,22% em relação à semana anterior.
O Lacen/ES ainda identificou um crescimento de 100% no número de amostras recebidas para análise em relação à Semana Epidemiológica nº 41, isto é, a quantidade de amostras dobrou de uma semana para outra. 
Casos de Covid-19 aumentaram mais de 3.600% em novembro
Enquanto a cobertura vacinal está baixa, o número de casos de Covid aumenta no Espírito Santo  Crédito: Montagem: Caroline Freitas
O crescimento da taxa de contaminação também é observado nacionalmente e, diante do cenário epidemiológico provocado, sobretudo, pela disseminação de subvariantes da Ômicron, autoridades da saúde têm reforçado a necessidade de cuidados, a fim de evitar o contágio.
“A Sesa reforça sobre a importância da vacinação contra a doença, além da manutenção de etiqueta respiratória e a realização de testagem com PCR na apresentação de qualquer sintoma.”
A pasta frisou ainda que, até esta segunda-feira (30), apenas 14,9% da população foi imunizada com dose de reforço da vacina bivalente no Estado.
O Ministério da Saúde também reforçou, em comunicado, que a vacinação continua a ser a principal medida de combate ao vírus, e que as vacinas oferecidas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) são seguras e eficazes contra as manifestações mais graves da doença.
A vacina está disponível no SUS para toda a população acima de 6 meses de idade. Quem ainda não completou o ciclo vacinal ou está com alguma dose de reforço em atraso, deve procurar as unidades de saúde para atualização.
“A pasta orienta a aplicação de uma dose de reforço da vacina bivalente para todas as pessoas com 18 anos ou mais que tenham tomado ao menos duas doses da vacina.”
Casos de Covid triplicam no ES em um mês

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