Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval

Foliões desfilam em protesto à proibição de blocos no Centro de Vitória

Pelo menos sete blocos estiveram nas ruas da região neste domingo (26); Capital atendeu à recomendação do MPES para impedir saída dos foliões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2023 às 18:17

Publicado em 26 de Fevereiro de 2023 às 18:17

Diversos blocos voltaram a desfilar neste domingo (26), no Centro de Vitória, como forma de protesto à proibição de desfiles na região. Estandartes de pelo menos sete blocos  puderam ser vistos em meio aos foliões. Entre os que marcaram presença estavam: Amigos da Onça, Afro Kizomba, Esquerda Festiva e Prakabá.
Na manifestação desta tarde, os participantes – incluindo várias mulheres e negros – saíram da Rua Maria Saraíva, passaram em frente ao Acervo Público Estadual, na Rua Sete de Setembro, e caminharam em direção à Rua Gama Rosa. Imagens do fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, mostram parte do desfile.

Blocos de carnaval do Centro de Vitória saem às ruas em protesto

A princípio, os blocos Esquerda Festiva e Prakabá tinham autorização para desfilar neste final de semana. No entanto, eles tiveram os alvarás suspensos na quinta-feira (23), após a Prefeitura da Capital acatar uma recomendação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) que cita a sujeira e o barulho causados na região.
Responsável pelo documento, o promotor Marcelo Lemos Vieira deu uma entrevista à CBN Vitória na sexta-feira (24) e alegou que a solicitação não fere o direito à manifestação cultural porque “o carnaval já acabou”. Ele também disse que não chegaram reclamações em relação a blocos em outros bairros.
Foliões desfilam em protesto à proibição de blocos no Centro de Vitória

Veja Também

Foliões protestam contra proibição de desfile de blocos no Centro de Vitória

Bloco Kustelão arrasta multidão em Jardim Camburi; veja fotos

Vídeo mostra cão sendo resgatado por guarda-vidas em Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bloco de Rua Carnaval Carnaval de Vitória Centro de Vitória MPES Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Carnaval 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados