Diversos blocos voltaram a desfilar neste domingo (26), no Centro de Vitória, como forma de protesto à proibição de desfiles na região. Estandartes de pelo menos sete blocos puderam ser vistos em meio aos foliões. Entre os que marcaram presença estavam: Amigos da Onça, Afro Kizomba, Esquerda Festiva e Prakabá.
Na manifestação desta tarde, os participantes – incluindo várias mulheres e negros – saíram da Rua Maria Saraíva, passaram em frente ao Acervo Público Estadual, na Rua Sete de Setembro, e caminharam em direção à Rua Gama Rosa. Imagens do fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, mostram parte do desfile.
Blocos de carnaval do Centro de Vitória saem às ruas em protesto
A princípio, os blocos Esquerda Festiva e Prakabá tinham autorização para desfilar neste final de semana. No entanto, eles tiveram os alvarás suspensos na quinta-feira (23), após a Prefeitura da Capital acatar uma recomendação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) que cita a sujeira e o barulho causados na região.
Responsável pelo documento, o promotor Marcelo Lemos Vieira deu uma entrevista à CBN Vitória na sexta-feira (24) e alegou que a solicitação não fere o direito à manifestação cultural porque “o carnaval já acabou”. Ele também disse que não chegaram reclamações em relação a blocos em outros bairros.
Foliões desfilam em protesto à proibição de blocos no Centro de Vitória