Foliões desfilam em protesto à proibição de blocos no Centro de Vitória

Na manifestação desta tarde, os participantes – incluindo várias mulheres e negros – saíram da Rua Maria Saraíva, passaram em frente ao Acervo Público Estadual, na Rua Sete de Setembro, e caminharam em direção à Rua Gama Rosa. Imagens do fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, mostram parte do desfile.