Foliões protestam contra proibição de desfile de blocos no Centro de Vitória

O protesto teve início na escadaria da Piedade, por volta das 14 horas. De lá, foliões e representantes de diversos blocos, inclusive o Esquerda Festiva e o Prakabá — que desfilariam neste fim de semana —, desceram a rua Sete de Setembro ao som de muita batucada. Alguns levavam cartazes questionando a censura à folia e outros estavam com fantasias típicas de carnaval.