Foliões protestam contra proibição de desfile de blocos no Centro de Vitória

Proibidos de desfilar após pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) à Prefeitura de Vitória, centenas de foliões ocuparam as ruas do Centro de Vitória, neste sábado (25), em protesto contra a decisão que suspendeu a autorização para as saídas de blocos de carnaval na região neste fim de semana.
O protesto teve início na escadaria da Piedade, por volta das 14 horas. De lá, foliões e representantes de diversos blocos, inclusive o Esquerda Festiva e o Prakabá — que desfilariam neste fim de semana —, desceram a rua Sete de Setembro ao som de muita batucada. Alguns levavam cartazes questionando a censura à folia e outros estavam com fantasias típicas de carnaval.
Protesto contra cancelamento de blocos no Centro de Vitória
Os representantes dos blocos questionaram o cancelamento dos desfiles pela Prefeitura de Vitória depois que a administração recebeu uma recomendação do MPES para que barrasse os blocos neste fim de semana. O promotor responsável pela recomendação, Marcelo Lemos, justificou que "o carnaval já acabou".
Um novo protesto está previsto para ocorrer no domingo (26), quando os representantes dos blocos e manifestantes prometem se reunir às 14 horas, na Rua Maria Saraiva.