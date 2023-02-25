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Manifestação

Foliões protestam contra proibição de desfile de blocos no Centro de Vitória

Com muito batuque, centenas de pessoas ocuparam as ruas do Centro em protesto contra decisão do Ministério Público, cumprida pela Prefeitura de Vitória
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

25 fev 2023 às 17:37

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 17:37

Proibidos de desfilar após pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) à Prefeitura de Vitória, centenas de foliões ocuparam as ruas do Centro de Vitória, neste sábado (25), em protesto contra a decisão que suspendeu a autorização para as saídas de blocos de carnaval na região neste fim de semana.
O protesto teve início na escadaria da Piedade, por volta das 14 horas. De lá, foliões e representantes de diversos blocos, inclusive o Esquerda Festiva e o Prakabá — que desfilariam neste fim de semana —, desceram a rua Sete de Setembro ao som de muita batucada. Alguns levavam cartazes questionando a censura à folia e outros estavam com fantasias típicas de carnaval.

Protesto contra cancelamento de blocos no Centro de Vitória

Os representantes dos blocos questionaram o cancelamento dos desfiles pela Prefeitura de Vitória depois que a administração recebeu uma recomendação do MPES para que barrasse os blocos neste fim de semana. O promotor responsável pela recomendação, Marcelo Lemos, justificou que "o carnaval já acabou".
Um novo protesto está previsto para ocorrer no domingo (26), quando os representantes dos blocos e manifestantes prometem se reunir às 14 horas, na Rua Maria Saraiva.

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