Filho passa mal ao socorrer mãe e os dois morrem com 10 minutos de diferença no ES

Uma tragédia familiar aconteceu em Nova Rosa da Penha II, Cariacica, no último domingo (14). Uma dona de casa de 70 anos passou mal; o filho dela, de 36 anos, foi tentar socorrer a mãe e também teve um infarto. Infelizmente, os dois não resistiram e morreram com 10 minutos de diferença.
Adriana de Oliveira Roriz, de 42 anos, é filha de Maria do Carmo de Oliveira Roriz e irmã de Anderson de Oliveira Roriz. Ela contou que a mãe tinha ido à igreja pela manhã, como de costume, e voltado para casa. Os três almoçaram juntos e a idosa foi dormir. Por volta das 14h, ela acordou e bebeu um copo d’água. Depois, foi para a varanda.
“Eu estava no quarto e meu irmão na sala assistindo televisão. Segundos depois de ela ir para a varanda, ouvimos o barulho de algo caindo. Corremos para fora e, quando chegamos, ela estava caída no chão como se não conseguisse respirar”, lembrou Adriana.
Os filhos ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e Anderson começou a fazer massagem cardíaca na mãe. No entanto, durante o socorro, ele foi ficando ofegante e também começou a passar mal, tossindo muito e com dificuldade de respirar.
Adriana continuou a massagem cardíaca na mãe e chamou vizinhos para ajudarem Anderson. “Fiquei muito preocupada porque eu tinha que dar assistência à minha mãe, porque vi que ela tinha parado de respirar e, ao mesmo tempo, ficar observando ele.”
O Samu chegou e os profissionais de saúde começaram a socorrer mãe e filho. Apesar dos esforços, Anderson não resistiu. Ele teve um edema agudo de pulmão e infarto agudo do miocárdio.
Exatamente 10 minutos depois, os médicos informaram a Adriana que a mãe dela também tinha morrido. As causas foram edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca, aterosclerose sistêmica e infarto ativo.
Essa foi a tragédia da minha vida.
Adriana de Oliveira Roriz Filha e irmã de vítimas
Mãe e filho eram muito ligados
“Nós três éramos muito apegados. Morávamos juntos na mesma casa. Então, o convívio familiar era muito íntimo. Meu irmão sempre dizia que não saberia o que fazer se minha mãe partisse. Ele tinha a pressão muito alta. Minha mãe tinha infartado uma vez na época que meu pai faleceu, mas ela foi socorrida, fez um cateterismo e viveu bem durante anos”, detalhou Adriana.
Anderson trabalhava como percussionista em grupos de pagode e Maria do Carmo era dona de casa. Muito ativa na igreja católica, ela fazia parte de uma pastoral que distribuía cestas para famílias em situação de vulnerabilidade.
“Tem uma frase bíblica que descreve bem a minha mãe: 'O zelo por Tua casa me consome'. Eu tenho muito orgulho dela. Através da igreja, ela ajudou muita gente”, comentou Adriana.
O irmão dela também era querido no bairro. “Era um homem honrado, nunca deixou de honrar as dívidas dele, nunca aprontou qualquer coisa que deixasse a gente envergonhado. Tinha um coração muito grande”, relatou.
Homenagem no velório
O velório dos dois aconteceu em Nova Rosa da Penha II, na última segunda-feira (15), e foi marcado por homenagens. Pelo menos seis grupos de pagode, nos quais Anderson tocava, se posicionaram em frente à capela e tocaram e cantaram para mãe e filho (confira acima).
*Matéria com colaboração do repórter André Afonso, da TV Gazeta