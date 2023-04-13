Festa da Penha: Transcol terá programação especial para atender fiéis

Para os devotos que desejam participar da Festa da Penha 2023, haverá uma programação especial que contará com linhas exclusivas, reforço de serviço noturno e ônibus reserva nos terminais para atender usuários do Sistema Transcol neste sábado (15), domingo (16) e segunda-feira (17).
A informação foi divulgada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado Espírito Santo (Ceturb-ES). Ao todo, 51 ônibus extras serão distribuídos nos terminais no fim de semana e no feriado, e poderão ser acionados sempre que necessário.
No sábado (15), dia da Romaria dos Homens, oito linhas exclusivas vão levar os romeiros até a Catedral de Vitória e trazê-los de volta. Além disso, haverá reforço do serviço noturno regular, na madrugada de domingo (16), para atender os fiéis na volta da Romaria.
No sábado, além das linhas regulares que saem dos terminais metropolitanos, outras quatro linhas especiais sairão dos seguintes locais:
- Do Terminal de Vila Velha (Catedral / Lindemberg / Retorno 3ª Ponte / Terminal de Vila Velha);
- Da Catedral / 3ª Ponte / Centro de Vila Velha / retorno Costa Pereira, 3ª Ponte / Terminal de Vila Velha;
- Do Terminal Ibes (Catedral / Lindemberg / retorno 3ª Ponte / Terminal Ibes);
- Do Terminal de Itaparica (Catedral / Lindemberg / retorno 3ª Ponte / Terminal de Itaparica).
Segundo a Ceturb, essas linhas começarão a circular a partir das 16h40 e prosseguirão até às 18h40, com partidas a cada cinco minutos.
Retorno da Romaria
Já para o retorno da Romaria dos Homens, na madrugada do domingo (16), haverá partidas a partir das 00h15 até às 02h30, com intervalos de 15 minutos. De acordo com a Companhia, serão outras quatro linhas circulares, todas saindo do Terminal de Vila Velha, com destino à Avenida Adalberto Simão Nader; à Avenida Vitória e à Avenida Maruípe; ao Terminal de São Torquato e à entrada de Campo Grande, via Lindenberg; e ao Terminal de Carapina, via Reta da Penha.
Além disso, a Ceturb informou que após á meia-noite, sete linhas noturnas - o famoso "bacurau" - do Sistema Transcol também ganharão reforço. São elas: 634, 664, 665, 667, 774, 775, 776 e 777.
Reforço no feriado da Padroeira
Para o dia da Padroeira do Espírito Santo, comemorado nesta segunda-feira (17) e considerado o ponto alto da Festa da Penha, a Ceturb informou que, além dos ônibus reserva existentes em todos os terminais, outros 24 veículos serão disponibilizados e ficarão à disposição caso haja aumento de demanda.
A Companhia também preparou carros extras para atender a quem for participar da Festa do Congo de Roda D'Água, em Cariacica. Serão dez veículos que ficarão à disposição no Terminal de Itacibá, das 6h às 20h, para atender a um eventual aumento de demanda.
Confira a programação do Transcol para a Festa da Penha
Oferta de serviço noturno ("bacurau") nas linhas:
- 634 - T. Vila Velha / Terra Vermelha via Coqueiral de Itaparica;
- 664 - T. São Torquato / Praia da Costa via T. Vila Velha / Boa Vista;
- 665 - T. Vila Velha / T. São Torquato via Santos Dumont / Santa Mônica / Itaparica;
- 667 - T. Vila Velha / T. São Torquato via Cobilândia / Vale Encantado / Araçás / Ibes;
- 774 - T. São Torquato / Nova Rosa da Penha via Bubu;
- 775 - T. São Torquato / Jardim Botânico via Castelo Branco;
- 776 - T. São Torquato / Flexal II via Porto Velho;
- 777 - T. São Torquato / Novo Brasil via Marcílio de Noronha.
Oferta de linhas exclusivas: ida para a Catedral de Vitória, a partir das 16h40
- Terminal de Vila Velha / Catedral / Lindemberg / Retorno 3ª Ponte / T. Vila Velha;
- Terminal de Vila Velha / Catedral / 3ª Ponte / Centro de Vila Velha / Retorno Costa Pereira, 3ª Ponte / T. Vila Velha;
- Terminal Ibes / Catedral / Lindemberg / Retorno 3ª Ponte / T. Ibes;
- Terminal de Itaparica / Catedral / Lindemberg / retorno 3ª Ponte / T. Itaparica.
Oferta de linhas exclusivas: volta da Romaria, saindo de Terminal de Vila Velha, a partir da meia-noite
- Terminal de Vila Velha / Centro de V. Velha / 3ª Ponte / Av. Adalberto Simão Nader / Camburi / T. Vila Velha;
- Terminal de Vila Velha / Centro de Vila Velha / 3ª Ponte / Reta da Penha / Terminal Carapina;
- Terminal de Vila Velha / Centro de Vila Velha / Av. Vitória via Maruípe / T. Vila Velha;
- Terminal de Vila Velha / Av. Lindenberg / T. São Torquato / Entrada de Campo Grande.