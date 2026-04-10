Transcol e Aquaviário terão linhas exclusivas e horários especiais na Festa da Penha

Para facilitar a locomoção de fiéis na ida e volta da Festa da Penha, a Ceturb-ES disponibilizou mais linhas de ônibus e estendeu o horário de funcionamento do aquaviário Crédito: Divulgação | Ceturb-ES

Os fiéis que vão à Festa da Penha terão uma programação especial do Sistema Transcol para ir e voltar dos eventos marianos. Nos dias 11, 12 e 13 de abril, as barcas do aquaviário terão horários estendidos, além de nove linhas exclusivas de ônibus.

Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado Espírito Santo (Ceturb-ES), os coletivos serão disponibilizados para ajudar na chegada e retorno das romarias e na Missa de Encerramento. Veja abaixo o funcionamento para cada manifestação religiosa.

No sábado (11), duas linhas especiais sairão do Terminal Vila Velha e uma do Ibes. O funcionamento será de 15h05 até 17h30, com saída a cada dez minutos. Os trajetos são:

Term. de Vila Velha: Catedral / Lindenberg / – Retorno Terceira Ponte / T Vila Velha;

Catedral / Lindenberg / – Retorno Terceira Ponte / T Vila Velha; Term. de Vila Velha: Catedral / Terceira Ponte / Centro de Vila Velha / Retorno Praça Costa Pereira / Terceira Ponte / Terminal Vila Velha.



Catedral / Terceira Ponte / Centro de Vila Velha / Retorno Praça Costa Pereira / Terceira Ponte / Terminal Vila Velha. Term. do Ibes: Catedral / Lindenberg / Retorno Terceira Ponte / Terminal Ibes; e uma do Terminal Itaparica: Catedral / Lindenberg / Retorno Terceira Ponte / Terminal Itaparica.



Também na segunda-feira (13), para atender a quem for participar do tradicional Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D’Água, em Cariacica, a Ceturb-ES vai disponibilizar oito carros extras, que ficarão à disposição no Terminal Itacibá, no período das 6h às 20h, para atender a um eventual aumento de demanda para a festa folclórica do município.

Romaria dos Homens

Para a Romaria dos Homens, também conhecida como Romaria das Famílias, a companhia disponibilizou uma linha com percurso da Praça do Papa até a Praça Costa Pereira, das 15h até as 17h40. O objetivo é manter o trânsito livre, com os romeiros deixando os carros na Praça do Papa para seguir de coletivo até o Centro de Vitória.

Para voltar de Vila Velha após o fim da romaria, quatro coletivos circulares estarão ativos das 23h15 até as 1h55. Todos saem do Terminal Vila Velha, com destino à Avenida Adalberto Simão Nader; à Avenida Vitória e à Avenida Maruípe; ao Terminal São Torquato e entrada de Campo Grande, via Lindenberg; e ao terminal Carapina, via Reta da Penha.

Após a meia-noite, oito linhas do serviço noturno do Sistema Transcol terão os horários reforçados. São elas: 634, 664, 665, 667, 774, 775, 776 e 777.

Romaria das Mulheres

No domingo, as linhas 552, 652, 606 e 612 terão horários de reforço para atender ao retorno das mulheres da Romaria das Mulheres de 18h até às 21h.

Missa de encerramento

Na segunda-feira (13), na missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha, além das linhas que atendem à região, serão disponibilizados outros carros, que ficarão à disposição nos terminais caso haja aumento de demanda.

Aquaviário

As barcas do aquaviário irão funcionar com horários estendidos nos três últimos dias da Festa da Penha. No dia 11, os horários se estenderão até as 2h da madrugada de domingo na Prainha. Já no domingo (12) e segunda-feira (13), os horários serão estendidos até 20h nas estações da Praça do Papa e da Prainha.

Transcol + Acessível

O GVBus, por meio do Transcol + Acessível, vai oferecer uma van adaptada para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida para deslocamento durante a Festa da Penha Crédito: Divulgação | GvBus