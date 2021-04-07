Festa da Penha: A Gazeta transmite quarta missa do Oitavário

Em versão 100% virtual, a Festa da Penha 2021 tem como tema "Vosso olhar a nós volvei". As missas, realizadas diariamente até o encerramento da festa, na segunda-feira (12), abordam as lições deixadas pelo olhar misericordioso de Nossa Senhora da Penha.
Os fiéis podem acompanhar as Missas do Oitavário diariamente, a partir das 20 horas, e a tradicional Romaria das Famílias, que será realizada no sábado (10), pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, e também no Facebook de A Gazeta.
Nesta quarta-feira (07), o tema da missa é "Olhar de cuidado e atenção". Na ocasião, os fiéis serão convidados a pensar se o cuidado com a natureza e com nossa Casa Comum está presente em nossas preocupações para o pós-pandemia. Dom Décio, bispo emérito da Diocese de Colatina, vai comandar a celebração.
Imagem de Nossa Senhora da Penha iluminada na Praça do Papa
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
QUARTA - 07 DE ABRIL
- 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
- 12h - Terço/Consagração
- 16h – Missa Quarto Dia Oitavário - (Pe. Hermindo e Pe. Pierre, área pastoral Benevente)
- 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação do cantor Diego Lyra
- 20h – Missa Quarto Dia Oitavário (Dom Décio, bispo emérito da diocese de Colatina)
QUINTA- 08 DE ABRIL
- 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
- 12h - Terço/Consagração
- 16h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Jones e Pe. Enivaldo, área pastoral Serra-Fundão)
- 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, com o cantor Rafael Morais
- 20h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Edgar- Reitor do Seminário da Diocese de Colatina)
SEXTA- 09 DE ABRIL
- 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
- 12h - Terço/Consagração
- 16h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe. Celso e Pe. Osmar, área pastoral Vitória)
- 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da cantora Jenifer
- 20h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe Jorge Campos – Vigário Geral da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo)
SÁBADO - 10 DE ABRIL
- 12h - Terço/Consagração
- 14h - Programa Salve Mãe das Alegrias
- 16h – Missa Sétimo Dia Oitavário (Pe. Rodrigo - área pastoral serrana)
- 20h – Romaria das Famílias
DOMINGO - 11 DE ABRIL
- 12h - Terço/Consagração
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda Milícia Celeste
- 16h – Missa Oitavo Dia Oitavário (Fraternidade Franciscana)
SEGUNDA- 12 DE ABRIL
- 12h - Terço/Consagração
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda sertaneja católica Fé Maior
- 17h – Missa de Encerramento - Dom Dario Campos, arcebispo da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo