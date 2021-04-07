Festa da Penha: A Gazeta transmite quarta missa do Oitavário

Em versão 100% virtual, a Festa da Penha 2021 tem como tema "Vosso olhar a nós volvei" . As missas, realizadas diariamente até o encerramento da festa, na segunda-feira (12), abordam as lições deixadas pelo olhar misericordioso de Nossa Senhora da Penha.

Nesta quarta-feira (07), o tema da missa é "Olhar de cuidado e atenção". Na ocasião, os fiéis serão convidados a pensar se o cuidado com a natureza e com nossa Casa Comum está presente em nossas preocupações para o pós-pandemia. Dom Décio, bispo emérito da Diocese de Colatina, vai comandar a celebração.