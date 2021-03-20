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Aglomeração

Festa clandestina na Ilha do Frade é interrompida pela Guarda Municipal

Denuncia sobre aglomeração em festa na praia ,na madrugada deste sábado (20), foi feita através do Fala Vitória 156; duas caixas de som foram apreendidas
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 mar 2021 às 11:25

Publicado em 20 de Março de 2021 às 11:25

Caixas de som apreendidas em cima do capô de uma viatura da Guarda Municipal
Equipes da Prefeitura de Vitória interromperam festa clandestina na Ilha do Frade Crédito: Divulgação/PMV
Festa clandestina na Ilha do Frade é interrompida pela Guarda Municipal
Uma festa clandestina realizada em uma praia da Ilha do Frade, em Vitória, foi interrompida por equipes da Prefeitura da Capital na madrugada deste sábado (20). A denúncia sobre a aglomeração foi recebida pelo canal Fala Vitória 156. No local foram apreendidas duas caixas de som. 
A operação foi realizada por uma força-tarefa composta por equipes da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) e da Guarda Municipal. A prefeitura reforçou que o uso de caixas de som, assim como de carros de som, que promovem aglomeração, está proibido, e a multa é de, em média,  R$ 6.878,72.
Ainda de acordo com a prefeitura, mais ações de fiscalização dos protocolos de segurança do enfrentamento à Covid-19 e abordagens educativas e orientativas serão realizadas para estimular que a população adote uma "postura em prol do bem coletivo". O órgão acrescentou que "a adesão nos locais abordados tem sido positiva, com adequação e obediência às normas sanitárias".

VISTORIAS EM ESTABELECIMENTOS

A Prefeitura de Vitória destacou que, desde o dia 1º de março até o último dia 14, foram realizadas 1.095 vistorias em estabelecimentos comerciais para orientação em relação aos protocolos de segurança da Covid-19. De quinta-feira (18) até sábado (20), 38 estabelecimentos foram abordados na Capital, sendo 19 apenas na sexta-feira (19).
Por conta da quarentena de 14 dias decretada pelo governo do Estado, a Prefeitura da Capital também estabeleceu novas normas para impedir a transmissão do coronavírus.  Entre outras medidas, estão suspensas as feiras comunitárias e de artesanato, a Rua de Lazer e o projeto Praia Acessível. As feiras livres precisam seguir uma série de normas de funcionamento, e equipes de fiscalização estão percorrendo as feiras da cidade, em uma ação orientativa sobre os protocolos de segurança.
Ainda foi determinada a interdição dos estacionamentos públicos ao longo da Avenida Dante Michelini no sentido Jardim da Penha – Jardim Camburi e das praias da Curva da Jurema e da Ilha do Boi.

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