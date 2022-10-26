Lucas Mesquita Henrique Lara, de 33 anos, desapareceu na altura da Praia do Bosque, em Guriri, São Mateus, na tarde de quinta-feira (20) Crédito: Acervo pessoal

"O corpo foi encontrado no sábado e seguiu para Vitória , pois já estava em estado de decomposição. O corpo do Lucas chegou lá no domingo, mas tive que solicitar ao estado de Minas Gerais um documento com todas as digitais dele, pois com apenas o documento de identidade com o polegar direito não foi suficiente", desabafou Juliana Lara, irmã de Lucas.

Ela detalhou que a família só conseguiu sair de Vitória com o corpo na segunda-feira (24), e sepultar no dia seguinte.

"O que me corta o coração é ver neste momento a dor da minha mãe que foi à praia numa quinta e viu o filho morrer afogado na sua frente. Um menino que sabia nadar, de 1.78 de altura com porte atlético e que não estava tão longe da orla da praia" Juliana Lara - Irmã de Lucas

RELEMBRE O CASO

Lucas estava na altura da Praia do Bosque na companhia da mãe, de 73 anos. A irmã dele, Juliana, que mora no Rio de Janeiro e também estava em Guriri a passeio, contou que, dois dias antes do acidente, viu Lucas entrando no mar. Mas, como não havia salva-vidas na praia, pediu a ele que saísse da água.

Your browser does not support the audio element. Família reconhece e enterra corpo de turista de MG que se afogou no ES

Ela acrescenta ainda que, no dia em que Lucas se afogou, também não existiam profissionais de resgate na área. “Ele estava na beirada da praia, no raso, e sabia nadar. De repente, as pessoas perceberam que ele estava se afogando. Procuraram salva-vidas e não tinha. Um rapaz, que estava em um quiosque, chegou a entrar no mar. Até levou uma prancha, mas não conseguiu chegar a tempo. Ele viu meu irmão se afundando”.

O mineiro teria lutado contra a correnteza por cerca de 20 minutos.

VÍTIMA VEIO VISITAR PAI

A mãe de Lucas, Maria Imaculada Lara, contou ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, que o filho veio para o Estado visitar o pai, que não via há 32 anos.

"O que dói muito também é fazer um enterro sem velório, sem poder despedir do meu irmão que ficou no mar sumido por quase três dias", ressaltou Juliana.

Ela ainda reforçou sobre as condições da praia: "Acredito que se tivesse alguma sinalização na praia sobre correnteza, se tivesse algum guarda-vidas, essa tragédia poderia ter sido evitada. Peço uma mudança para que outras famílias não vivam a tragédia que estamos vivendo".

OUTRO LADO

Questionada, a Prefeitura de São Mateus informou que "a Secretaria Municipal de Defesa Social mantém ronda em toda praia, inclusive fixando e monitorando sinalizações nos trechos e horários mais perigosos".