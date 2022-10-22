Família acredita que corpo encontrado em praia seja de turista desaparecido

O homem de 33 anos é de Barbacena. Havia vindo para o Espírito Santo visitar o pai , com quem não tinha contato há cerca de 30 anos. A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal, de Linhares. "Há a nossa suspeita de que o corpo seja do Lucas. Vamos até Linhares fazer o reconhecimento", disse Juliana Lara, irmã do turista mineiro.

Lucas Mesquita Henrique Lara, de 33 anos, desapareceu na Praia do Bosque, em Guriri Crédito: Acervo pessoal

De acordo com informações da família, no dia em que se afogou, Lucas estava na praia na companhia da mãe, de 73 anos. A irmã dele, Juliana Lara, que mora no Rio de Janeiro e também estava em Guriri a passeio, conta que, dois dias antes do acidente, viu Lucas entrando no mar. Mas, como não havia salva-vidas na praia, pediu a ele que saísse da água.

Ela acrescenta ainda que, no dia em que Lucas se afogou, também não havia salva-vidas. “Ele estava na beirada da praia, no raso, e sabia nadar. De repente, as pessoas perceberam que ele estava se afogando. Procuraram salva-vidas e não tinha. Um rapaz, que estava em um quiosque, chegou a entrar no mar. Até levou uma prancha, mas não conseguiu chegar a tempo. Ele viu meu irmão se afundando”.

O mineiro teria lutado contra a correnteza por cerca de 20 minutos. “Sabe! Se tivessem profissionais ali com os equipamentos necessários, talvez meu irmão ainda estivesse vivo. O local é perigoso. Pode acontecer com outras pessoas também”.

O local onde o corpo foi encontrado por pescadores, neste sábado (22) fica a 12 quilômetros de Guriri, onde ocorreu o afogamento do turista mineiro.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 14 horas deste sábado (22) para uma ocorrência de encontro de cadáver no bairro Barra Nova, em São Mateus. "Não temos outros detalhes visto que a ocorrência está em andamento", completa a nota.