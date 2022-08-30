Família libera doação e órgãos captados no ES vão salvar três vidas

A atitude de uma família de autorizar captação de órgãos de um paciente que faleceu em um hospital de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vai salvar a vida de três pessoas que estavam a espera de um transplante. A doação dos rins e do fígado aconteceu no fim de semana.
O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro disse que, graças ao gesto de solidariedade, os rins foram encaminhados para o Estado de Pernambuco, e o fígado para o Rio de Janeiro.
A enfermeira Beatriz Rivieri Colodette, que coordena a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, reforçou a importância de doar órgãos.
"A doação de órgãos é um gesto muito nobre. E você precisa falar para sua família, demonstrar esse interesse de doar algo tão importante e que vai ajudar a salvar a vida de outras pessoas"
Desde o início do ano, a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro já realizou seis cirurgias de captação, totalizando 22 órgãos doados: um coração, cinco fígados, oito rins e oito córneas, que garantem qualidade de vida para quem aguarda na fila do transplante.
CAMPANHA "SETEMBRO VERDE"
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), setembro é o mês de campanha de conscientização para doação de órgãos. A pasta, por meio da Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo (CET-ES), busca a conscientização da população em relação à doação de órgãos e tecidos e a sensibilização das famílias para essa ação.
Atualmente no Espírito Santo, 1.939 pessoas estão inscritas no Cadastro Técnico Único (TCU), aguardando por transplantes, sendo: 683 pessoas aguardando por transplante de córnea, 1.231 aguardando um rim, 18 um fígado e 07 por transplante de coração.
DADOS DE TRANSPLANTES
No Espírito Santo, segundo a Sesa, de janeiro a julho deste ano, foram realizados 229 transplantes, enquanto em 2021, no mesmo período, foram 245. Durante a pandemia, foram criados novos protocolos sanitários para triagem do doador e receptor de órgãos e tecidos, bem como critérios para avaliação da realização dos transplantes. Um deles é a exigência do teste de Covid-19 para todos os processos de doação, a fim de garantir um procedimento seguro.
SERVIÇOS NO ES
No Espírito Santo são realizados os transplantes de coração, fígado, rim, córnea/esclera, medula óssea autólogo e medula óssea aparentado.
Existem no Estado sete serviços habilitados para realização desses procedimentos, sendo cinco deles por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e quatro particulares (transplante de córneas), no entanto, todo o processo de notificação, captação e doação de órgãos é feito pelo SUS.
- Hospital Meridional: coração, fígado e rins;
- Hospital Evangélico de Vila Velha: coração, rim e córnea;
- Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam): córnea;
- Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória: Córnea; - Centro de Cirurgia Ocular do Espírito Santo (Cecoes): córnea (procedimento por convênio ou particular);
- Instituto de Olhos do Espírito Santo (Ioes): córnea (procedimento por convênio ou particular);
- Instituto Oftalmológico Santa Luzia: córnea (procedimento por convênio ou particular);
- Hospital Mata da Praia: córnea (procedimento por convênio ou particular);
- Hospital Santa Rita: transplante de medula autólogo e halogênico aparentado;
Já os bancos de olhos, que realizam a captação de córneas, estão localizados no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), que realiza a captação de córneas em Vitória; e no Hospital Evangélico de Vila Velha, que faz a captação de córneas nos demais municípios do Espírito Santo.