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Tráfico de órgãos

PF apura suspeita de esquema de tráfico internacional de órgãos em Manaus

Segundo a corporação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Os alvos dos mandados são a casa de um dos investigados e um laboratório de anatomia de uma universidade do estado

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 16:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 fev 2022 às 16:09
A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta terça-feira (22) uma operação para investigar as suspeitas de um esquema de tráfico internacional de órgãos humanos no Amazonas.
PF deflagra a Operação Sólon no RJ
A apuração da PF aponta que há indícios de que foi uma encomenda ao país asiático contendo uma mão e três placentas de origem humanas Crédito: Mauricio Almeida/AM Press & Images/Folhapress
Segundo a corporação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Amazonas. Os alvos dos mandados são a casa de um dos investigados e um laboratório de anatomia de uma universidade do estado.
De acordo com as investigações, o suspeito dos crimes enviou órgãos humanos plastinados para Cingapura. A plastinação é um procedimento técnico utilizado em estudos de anatomia humana para preservação de matéria biológica.
A apuração da PF aponta que há indícios de que foi uma encomenda ao país asiático contendo uma mão e três placentas de origem humanas. O pacote saiu de Manaus e tinha como destino o endereço de um famoso designer indonésio que vende acessórios e peças de roupas utilizando materiais de origem humana.
Se condenado, o investigado poderá responder, na medida de sua responsabilidade, pelo crime de tráfico internacional de órgãos humanos, com pena de até 8 anos de reclusão.
O nome da força-tarefa, batizada de Operação Platinas, é uma alusão ao procedimento utilizado pelo investigado para conservar os órgãos traficados.

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