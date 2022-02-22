PF apura suspeita de esquema de tráfico internacional de órgãos em Manaus

A PF ( Polícia Federal ) deflagrou nesta terça-feira (22) uma operação para investigar as suspeitas de um esquema de tráfico internacional de órgãos humanos no Amazonas.

A apuração da PF aponta que há indícios de que foi uma encomenda ao país asiático contendo uma mão e três placentas de origem humanas Crédito: Mauricio Almeida/AM Press & Images/Folhapress

Segundo a corporação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Amazonas . Os alvos dos mandados são a casa de um dos investigados e um laboratório de anatomia de uma universidade do estado.

De acordo com as investigações, o suspeito dos crimes enviou órgãos humanos plastinados para Cingapura. A plastinação é um procedimento técnico utilizado em estudos de anatomia humana para preservação de matéria biológica.

A apuração da PF aponta que há indícios de que foi uma encomenda ao país asiático contendo uma mão e três placentas de origem humanas. O pacote saiu de Manaus e tinha como destino o endereço de um famoso designer indonésio que vende acessórios e peças de roupas utilizando materiais de origem humana.

Se condenado, o investigado poderá responder, na medida de sua responsabilidade, pelo crime de tráfico internacional de órgãos humanos, com pena de até 8 anos de reclusão.