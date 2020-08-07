Família itinerante prepara caminhão no ES para dar volta ao mundo

Gianluca, com os filhos Gregory e Gabriella. À frente, a Guacira. Família viaja o Brasil com motorhome Crédito: Reprodução | Redes Socias

Mais de 150 cidades e 23 mil km rodados por 11 Estados brasileiros. Esses seriam os números que poderiam traduzir a vida de uma família que decidiu abandonar uma casa de quatro quartos para viver na estrada, em um ônibus adaptado de somente 25 m². No entanto, para contar essa história é preciso muito mais que isso.

motorhome capaz de dar a volta ao mundo. Tudo começou como um plano há cinco anos. De lá para cá, depois de centenas de dias viajando, a aventura ganhou maior proporção e os caminhos cruzaram de vez com o Espírito Santo , onde um caminhão dos bombeiros está sendo adaptado para ser umcapaz de dar a volta ao mundo.

Idealizadora da viagem sem fim, a paulista Guacira é casada com o italiano Gianluca, com quem tem dois filhos: Gregory Arthur e Gabriella Catherina. Desde o início de julho, os quatro estão vivendo em Vila Velha , antes de caírem na estrada novamente. No Estado, eles já conhecem diversos municípios e afirmaram ter feito um dos passeios mais bonitos da viagem.

O INÍCIO DA AVENTURA

O começo dela tem data: 8 de janeiro de 2015. Na época, Guacira Newman Rugai trabalhava quase 20 horas por dia como tradutora. Muito tempo dedicado ao serviço e quase nenhum a boas noites de sono ou aos filhos. O dinheiro no final do mês dava para pagar as contas. Nada mais.

A única exceção ficava pelas viagens à Itália, terra natal do marido Gianluca Mario Ghisleni, para visitar a sogra a cada dois anos. Escape que ela própria prefere classificar apenas como a mesma vida em outra casa, já que a rotina continuava a mesma e os passeios eram quase inexistentes.

Naquele dia, Guacira assistiu a um programa de viagens na televisão e decidiu que cair na estrada era o que ela queria. Com os meus filhos foi fácil. Eles tinham sete e dez anos de idade, criança adora aventura. Já meu marido ficou assustado. Ele tinha maior apego material e medo da instabilidade financeira, contou.

"A casa seria menor, mas o nosso quintal seria o mundo. Não estamos de férias, mas como estamos cada dia em um lugar, parece um pouco. A qualidade de vida é muito maior" Guacira Newman Rugai - Profissional de marketing, matriarca da família e idealizadora da viagem

Enquanto ele aceitava a ideia, ela já estava atrás da materialização do sonho. Deu início às pesquisas na internet e via maneiras de adaptar a educação escolar dos filhos. Depois, a casa foi colocada à venda, junto com a maioria dos pertences da família. O dinheiro para o início da aventura veio de um terreno vendido na Itália.

PARTIU

motorhome comprado pronto custou em torno de R$ 200 mil. Em março de 2018, a viagem começou. Saindo da cidade de Piracicaba, no interior de O planejamento durou cerca de três anos. Ocomprado pronto custou em torno de R$ 200 mil. Em março de 2018, a viagem começou. Saindo da cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo , o roteiro era aproximado. Passaríamos o inverno no Sul do país e depois subiríamos até onde desse, resumiu Guacira.

Família já visitou mais de 150 cidades no Brasil

Em novembro, oito meses depois de caírem na estrada, eles precisavam estar em Novo Hamburgo (RS) para uma palestra sobre o novo estilo de vida. De lá, foram explorar as cidades do interior paulista, onde uma pequena pausa precisou ser feita, a fim de dar suporte à mãe de Guacira, que passaria por uma cirurgia.

"Nada é por acaso. Justamente nessa época, depois de quatro anos, apareceu um comprador interessado na nossa casa. Nós só não tínhamos saído do Brasil por causa dela. No primeiro semestre de 2019, entregamos as chaves" Guacira Newman Rugai - Profissional de marketing, matriarca da família e idealizadora da viagem

Com o dinheiro da residência, compraram um caminhão de uma pessoa de Brasília. Antigamente usado pelo Corpo de Bombeiros , o veículo precisou ser completamente reformado. O processo perdura desde junho de 2019  e é a partir daí que a história da família cruza, de vez, com o Espírito Santo

Caminhão será a nova casa da família Crédito: Reprodução | Redes Sociais

TERRAS CAPIXABAS: PARADA OBRIGATÓRIA

Conceição da Barra, Anchieta, Vitória e É verdade que em agosto de 2018 os quatro conheceram parte do território capixaba, ficando em municípios como Guarapari Domingos Martins . Em todos, eles têm amigos com vidas semelhantes à deles. Dentre os locais visitados, dois foram destacados na entrevista.

Além de terem gostado muito da queridinha da Região Serrana, foi em Domingos Martins que o filho Gregory Arthur e a filha Gabriella Catherina comemoraram os aniversários de 12 e 15 anos, respectivamente. Já em Itaúnas, Guacira garantiu ter feito um dos passeios mais lindos da viagem.

Família viajante aproveita o Espírito Santo

motorhome. Com placa do Espírito Santo, o caminhão teve a cabine reformada na cidade de Agora, um ano depois, a família está de volta ao Estado. Desta vez, por causa do novo. Com placa do Espírito Santo, o caminhão teve a cabine reformada na cidade de Viana , onde eles ficaram por quatro meses passando boa parte do dia na sala dos motoristas da empresa responsável pela reformulação.

Após idas para os Estados de São Paulo e Minas Gerais para transformar o baú do veículo em uma casa móvel, o caminhão voltou ao Espírito Santo para os últimos detalhes e os trâmites burocráticos. Desde o último dia 6 de julho, a família está ficando a 50 metros da praia de Vila Velha , no bairro Morada do Sol.

Gregory e Gabriella em praia de Vila Velha durante as últimas semanas Crédito: Acervo pessoal

A expectativa é que a vistoria seja feita na primeira semana de agosto para que as viagens sejam retomadas. Já são muitos meses sem viajar. Depois que o bichinho da estrada morde, você não quer mais ficar parado. Vamos ver se conseguimos conhecer o resto do Espírito Santo, comentou Guacira.

MENOS ESPAÇO, MAIS AVENTURA

Se o ônibus já parecia pequeno para morar, o caminhão é ainda menor: tem apenas 17 m². No entanto, a líder garante que a vantagem é que ele é mais apropriado para dar a volta ao mundo  que é o plano ambicioso e prestes a ser realizado pela família. Ela também afirma que não vê pontos negativos nessa mudança.

"Sobra mais tempo para aproveitar a vida; e se a vizinhança não estiver boa, é só mudar. Posso um dia estar na praia e outro na montanha. Nós trabalhamos remotamente, mas podemos fazer isso em uma mesinha vendo o mar" Guacira Newman Rugai - Profissional de marketing, matriarca da família e idealizadora da viagem

motorhome ficar pronto, a ideia é terminar de explorar o Brasil: Quando o novoficar pronto, a ideia é terminar de explorar o Brasil: Mato Grosso Mato Grosso do Sul ; e o Norte e o Nordeste do país. Depois, quando as fronteiras estiverem abertas, ir para o exterior. Primeiro o Paraguai, depois ir subindo por toda a América até o Alasca (EUA) e, enfim, partir para a Europa.

A PANDEMIA DO PRESENTE E A INCERTEZA DO FUTURO

O novo coronavírus chegou ao Brasil na época em que o caminhão estava sendo reformado na cidade mineira de São João Del Rey. Por mais surreal que possa parecer, Guacira garante que a pandemia não afetou quase nada a rotina deles. Já vivíamos 24 horas por dia juntos, brincou.

Segundo ela, as principais mudanças se resumem às restrições de circulação e ao uso obrigatório de máscara. Sob a perspectiva da viajante, a Covid-19 mostrou que as pessoas não devem ficar esperando o momento certo para tirar os planos do papel, porque o futuro é incerto demais.

"Eu tinha medo de morrer sem realizar esse meu sonho. A pandemia mostrou que tudo pode ir por água abaixo a qualquer hora. As pessoas enfatizam muito as dificuldades e os problemas. Um dia não existe no calendário" Guacira Newman Rugai - Profissional de marketing, matriarca da família e idealizadora da viagem

Para quem tem vontade de seguir o mesmo caminho, mas ainda possui um pé atrás, ela disse palavras potentes: Foque no que é bom e realize o seu projeto. Viva. Pare de acumular coisas, porque, de uma hora para a outra, você vai embora e não usufrui de nada". Então, se for para ir a algum lugar, que seja aquele que você quiser.