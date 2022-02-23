Família de motociclista morto em acidente no ES protesta e pede justiça

"Queremos justiça, hoje ele está solto. Até quando ele vai ficar solto? Será que vão esperar ele cometer outro crime, porque eu não chamo aquilo de acidente. O que ele cometeu é um crime. Meu marido era um pai de família. Ele voltava do trabalho. Trabalhava de segunda a segunda para morrer dessa forma? Nem socorro foi prestado para o meu marido. "