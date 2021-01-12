Faculdades no ES abrem mais de 2,3 mil vagas do Prouni. Veja quais são

Prouni abre inscrições na terça-feira (12). Serão mais de 2.300 vagas no ES Crédito: Divulgação

A Gazeta, serão mais de 2.300 vagas no As inscrições para participar do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) de 2021 começam nesta terça-feira (12). Em oito faculdades particulares consultadas pela reportagem de, serão mais de 2.300 vagas no Espírito Santo

A seleção é feita por meio da nota do estudante na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – usualmente da edição anterior. Entretanto, o Enem 2020 foi adiado em função da pandemia, e a previsão é de que as notas sejam divulgadas somente em março. Assim, a seleção do Prouni deste primeiro semestre será baseada nas notas do Enem 2019.

As oportunidades de bolsa podem ser para o valor total ou parcial da mensalidade, dependendo da renda familiar bruta do candidato.

Para participar, é necessário se encaixar em uma das seguintes categorias: ter cursado o ensino médio completo na rede pública; ter sido bolsista integral em escolas particulares durante todo o ensino médio; ter alguma deficiência; ser professor da rede pública de ensino, na educação básica. Com exceção dos docentes, os demais candidatos não podem ter diploma do ensino superior.

As inscrições deverão ser feitas por meio do site oficial do Prouni , entre o dias 12 e 15 de janeiro. O cadastro é gratuito.

CURSOS

Será possível escolher até duas opções de instituição, curso e turno. As notas de corte serão atualizadas todos os dias, ao longo do período de inscrição, e o candidato poderá alterar suas escolhas, conforme as chances de ser aprovado. Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 19.

CONFIRA ALGUMAS VAGAS

MULTIVIX – 2.041 VAGAS

Cachoeiro – 20 vagas para Medicina, e 137 vagas para os demais cursos

Cariacica – 160 vagas

Castelo – 60 vagas

Nova Venécia – 145 vagas

São Mateus – 138 vagas

Serra – 120 vagas em curso presencial, e 700 vagas para curso de ensino a distância

Vila Velha – 198 vagas

Vitória – 363 vagas

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA (EMESCAM) – 84 VAGAS

Enfermagem – 23 vagas

Fisioterapia – 23 vagas

Medicina – 8 vagas

Serviços Sociais – 30 vagas



UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) – 79 VAGAS

Administração - 5 vagas

Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 4 vagas

Arquitetura e Urbanismo - 2 vagas

Ciência da Computação - 4 vagas

Ciência de Dados - 2 vagas Ciências Contábeis - 3 vagas

Ciências Econômicas - 2 vagas

Comunicação Social / Publicidade e Propaganda - 4 vagas

Comércio Exterior - 1 vaga

Design de Produto - 2 vagas

Direito - 3 vagas

Educação Física - 2 vagas

Engenharia de Computação - 2 vagas

Engenharia de Produção - 4 vagas

Engenharia Elétrica - 1 vaga

Engenharia Mecânica - 1 vaga

Engenharia Química - 2 vagas

Estética e Cosmética - 3 vagas

Farmácia - 1 vaga

Fisioterapia - 2 vagas

Fonoaudiologia - 1 vaga

Gastronomia - 5 vagas

Gestão de Recursos Humanos - 1 vaga

Gestão Financeira - 1 vaga

Marketing - 2 vagas

Medicina - 2 vagas

Medicina Veterinária - 3 vagas

Nutrição - 3 vagas

Odontologia - 1 vaga

Pedagogia - 2 vagas

Processos Gerenciais - 2 vagas

Psicologia - 3 vagas

Relações Internacionais -1 vaga

Sistemas de Informação - 2 vagas

Óptica e Optometria - 2 vagas

ESTÁCIO DE SÁ – 142 VAGAS

VITÓRIA

Direito – 25 vagas

Educação Física – 13 vagas

Fisioterapia – 14 vagas VILA VELHA

Administração – 22 vagas

Ciências Contábeis – 12 vagas

Direito – 48 vagas

Pedagogia – 8 vagas



ESCOLA SUPERIOR SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ESFA) – 24 VAGAS

Biomedicina – 10 vagas

Educação Física – 2 vagas

Medicina Veterinária – 2 vagas

Odontologia – 7 vagas

Psicologia – 3 vagas

FACULDADE DE DIREITO DE VITÓRIA (FDV) – 12 VAGAS

Direito – 12 vagas

SABERES – 6 VAGAS

História – 6 vagas