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Ensino Superior

Faculdades no ES abrem mais de 2,3 mil vagas do Prouni. Veja quais são

Vagas serão preenchidas de acordo com a nota do Enem de 2019, uma vez que as provas da edição de 2020 ainda não aconteceram
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

12 jan 2021 às 09:24

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 09:24

Ensino superior
Prouni abre inscrições na terça-feira (12). Serão mais de 2.300 vagas no ES Crédito: Divulgação
As inscrições para participar do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) de 2021 começam nesta terça-feira (12). Em oito faculdades particulares consultadas pela reportagem de A Gazeta, serão mais de 2.300 vagas no Espírito Santo.
A seleção é feita por meio da nota do estudante na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – usualmente da edição anterior. Entretanto, o Enem 2020 foi adiado em função da pandemia, e a previsão é de que as notas sejam divulgadas somente em março. Assim, a seleção do Prouni deste primeiro semestre será baseada nas notas do Enem 2019.

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As oportunidades de bolsa podem ser para o valor total ou parcial da mensalidade, dependendo da renda familiar bruta do candidato. 
Para participar, é necessário se encaixar em uma das seguintes categorias: ter cursado o ensino médio completo na rede pública; ter sido bolsista integral em escolas particulares durante todo o ensino médio; ter alguma deficiência; ser professor da rede pública de ensino, na educação básica. Com exceção dos docentes, os demais candidatos não podem ter diploma do ensino superior.
As inscrições deverão ser feitas por meio do site oficial do Prouni, entre o dias 12 e 15 de janeiro. O cadastro é gratuito.

CURSOS

Será possível escolher até duas opções de instituição, curso e turno. As notas de corte serão atualizadas todos os dias, ao longo do período de inscrição, e o candidato poderá alterar suas escolhas, conforme as chances de ser aprovado. Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 19.

CONFIRA ALGUMAS VAGAS

MULTIVIX – 2.041 VAGAS
  • Cachoeiro – 20 vagas para Medicina, e 137 vagas para os demais cursos
  • Cariacica – 160 vagas
  • Castelo – 60 vagas
  • Nova Venécia – 145 vagas
  • São Mateus – 138 vagas
  • Serra – 120 vagas em curso presencial, e 700 vagas para curso de ensino a distância
  • Vila Velha – 198 vagas
  • Vitória – 363 vagas
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA (EMESCAM) – 84 VAGAS
  • Enfermagem – 23 vagas
  • Fisioterapia – 23 vagas
  • Medicina – 8 vagas 
  • Serviços Sociais – 30 vagas
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) – 79 VAGAS
  • Administração - 5 vagas
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 4 vagas
  • Arquitetura e Urbanismo - 2 vagas
  • Ciência da Computação - 4 vagas
  • Ciência de Dados - 2 vagas Ciências Contábeis - 3 vagas
  • Ciências Econômicas - 2 vagas
  • Comunicação Social / Publicidade e Propaganda - 4 vagas
  • Comércio Exterior - 1 vaga
  • Design de Produto - 2 vagas
  • Direito - 3 vagas
  • Educação Física - 2 vagas
  • Engenharia de Computação - 2 vagas
  • Engenharia de Produção - 4 vagas
  • Engenharia Elétrica - 1 vaga
  • Engenharia Mecânica - 1 vaga
  • Engenharia Química - 2 vagas
  • Estética e Cosmética - 3 vagas
  • Farmácia - 1 vaga
  • Fisioterapia - 2 vagas
  • Fonoaudiologia - 1 vaga
  • Gastronomia - 5 vagas
  • Gestão de Recursos Humanos - 1 vaga
  • Gestão Financeira - 1 vaga
  • Marketing - 2 vagas
  • Medicina - 2 vagas
  • Medicina Veterinária - 3 vagas
  • Nutrição - 3 vagas
  • Odontologia - 1 vaga
  • Pedagogia - 2 vagas
  • Processos Gerenciais - 2 vagas
  • Psicologia - 3 vagas
  • Relações Internacionais -1 vaga
  • Sistemas de Informação - 2 vagas
  • Óptica e Optometria - 2 vagas
ESTÁCIO DE SÁ –  142 VAGAS
VITÓRIA
  • Direito – 25 vagas
  • Educação Física – 13 vagas
  • Fisioterapia – 14 vagas
VILA VELHA
  • Administração – 22 vagas
  • Ciências Contábeis – 12 vagas
  • Direito – 48 vagas
  • Pedagogia – 8 vagas
ESCOLA SUPERIOR SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ESFA) – 24 VAGAS
  • Biomedicina – 10 vagas
  • Educação Física – 2 vagas
  • Medicina Veterinária – 2 vagas
  • Odontologia – 7 vagas
  • Psicologia – 3 vagas
FACULDADE DE DIREITO DE VITÓRIA (FDV) – 12 VAGAS 
  • Direito – 12 vagas
SABERES – 6 VAGAS
  • História – 6 vagas
  • FUCAPE – 5 VAGAS
  • Administração – 2 vagas
  • Ciências Contábeis – 1 vaga
  • Ciências Econômicas – 2 vagas

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