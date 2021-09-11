Ex-prefeito João Coser segue internado por complicações da Covid-19

João Coser segue internado para tratamento do coronavírus Crédito: Vitor Jubini

O ex-prefeito de Vitória João Coser (PT) continua internado em um hospital da Capital por causa da Covid-19 . Ele faz uso de um cateter nasal, uma espécie de tubo com oxigênio para ajudá-lo a respirar.

Segundo informações da família, repassadas via assessoria de imprensa, a equipe médica iniciou um novo tratamento com antibióticos, após diagnóstico mostrar infecção bacteriana no pulmão.

Coser chegou a ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e voltou para o quarto ao apresentar melhora durante a semana. A tomografia do ex-prefeito aponta que os pulmões seguem com 50% de acometimento. Ele continua sendo monitorado no quarto e sua equipe está confiante na sua recuperação.

“A família agradece todas as mensagens de carinho e pede que todos continuem em oração”, diz o comunicado.

João Coser, que está com 65 anos, já tomou as duas doses da vacina contra o Covid-19 e chegou a ressaltar, via assessoria de imprensa, "a importância da vacinação, assim como da necessidade dos cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias".

Coser foi prefeito de Vitória por dois mandatos, entre 2005 e 2012. Nas eleições de 2020, ele disputou o segundo turno da eleição com o atual prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), mas não se elegeu. Ele também já ocupou os cargos de deputado estadual e deputado federal.