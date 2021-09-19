Ex-prefeito João Coser recebe alta após internação por Covid

O ex-prefeito de Vitória, João Coser, recebeu alta após ficar 18 dias internado com Covid-19 Crédito: Vitor Jubini

Após passar 18 dias internado por conta da Covid-19 , o ex-prefeito de Vitória João Coser (PT) recebeu alta neste domingo (19). Ele chegou a ser transferido para a UTI do hospital particular onde estava em tratamento e precisou usar um cateter nasal, espécie de tubo como oxigênio para ajudá-lo a respirar.

O ex-prefeito utilizou as redes sociais para comemorar a alta hospitalar. João Coser agradeceu a equipe médica que o acompanhou durante o tratamento e as mensagens de carinho que recebeu no tempo em que permaneceu internado.

"Eu preciso agradecer a Deus e aos anjos do céu e os anjos da terra. A equipe médica foi sensacional, desde o início do tratamento nos deixou seguros mesmo quando o quadro complicou um pouquinho. E quero deixar aqui minha gratidão pelas inúmeras mensagens de carinho que recebi e que, tenho certeza, fizeram toda a diferença no tratamento. Obrigado, obrigado e obrigado. Felicidade sem tamanho!”, comemorou.

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A família de Coser também celebrou a alta do ex-prefeito. Luiz Carlos, filho de João, afirmou que ele seguirá com tratamento de fisioterapia em casa e monitorando os possíveis efeitos a longo prazo da infecção pela doença. Já a filha do ex-prefeito, a vereadora Karla Coser, lembrou a importância da vacinação.

"Meu pai já tinha tomado as duas doses da vacina, não temos ideia do que aconteceria se ele não tivesse sido vacinado. Peço para as pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose que se vacinem! Vacinas salvam!”, disse.

INTERNADO COM SINTOMAS LEVES

O ex-prefeito foi internado em um hospital da Capital na noite da quarta-feira (1º), após testar positivo para o coronavírus. Ele procurou atendimento ao sentir os primeiros sintomas e optou pela internação para um maior controle sobre a doença. Na data, segundo informações da equipe médica, a saturação do ex-chefe do Executivo da Capital estava controlada e seus pulmões apresentavam pouquíssimo comprometimento.

Coser chegou a ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e voltou para o quarto ao apresentar melhora durante a última semana. Uma tomografia feita pelo ex-prefeito apontou que os pulmões tiveram 50% de acometimento. João Coser, que está com 65 anos, já tomou as duas doses da vacina contra o Covid-19 e, assim como sua filha, chegou a ressaltar, via assessoria de imprensa, "a importância da vacinação, assim como da necessidade dos cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias".