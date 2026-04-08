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Calorão

Estudante leva ventilador para amenizar calor em sala de aula em Marataízes

Cena foi flagrada pela mãe do aluno em uma escola municipal, na tarde da última segunda-feira (6)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 abr 2026 às 18:44

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 18:44

Um aluno de sete anos, estudante de uma escola municipal de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, levou um ventilador para a unidade após se queixar em casa do calor que passava em sala de aula. A mãe do menino contou que o filho relatou que o equipamento presente na sala dele não está funcionando. O nome da escola e a identidade do aluno não serão informados para preservar a criança. 
O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (6). Apesar de já ser outono, ela diz que o clima na cidade ainda está quente. O filho dela tem 12 anos e estuda na 6ª série.
Desde a semana passada ele reclama de calor e que o ventilador da sala não estava funcionando. Ele colocou o ventilador na sala e a professora permitiu, mas contou que a coordenadora recolheu o aparelho. Disse para não levar mais
X. - Mãe de aluno 
Outra mãe de aluno da unidade, que prefere não se identificar, também relata a mesma queixa do problema de climatização das salas. Ela disse que tem dois filhos — de 10 e 12 anos — que estudam na 5ª e 6ª séries, respectivamente. “A minha menina reclama muito da situação. Essa semana até falou que outra criança passou mal. Pediram para estudar no pátio de tanto calor e a coordenação não deixou”, informou a mãe.

Resposta da Prefeitura

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a prefeitura de Marataízes informou que está em processo de melhoria, reparos e ampliação da climatização e ventilação. Segundo a administração, todas as unidades possuem ventiladores ou ar-condicionado. O município disse que, no último ano, quase 100 salas foram climatizadas, e há uma licitação em andamento para equipar as demais.

Confira a nota na íntegra:

“A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) vem, por meio desta, prestar os devidos esclarecimentos à comunidade escolar. Informamos que a unidade dispõe de ventiladores em suas dependências, garantindo a ventilação adequada dos ambientes. 

Esclarecemos ainda que parte dos aparelhos de ar-condicionado da escola já foi devidamente consertada pela SEMED, e que a escola já realizou a aquisição de novos ventiladores para as salas que ainda se encontram sem ar-condicionado. Os equipamentos adquiridos encontram-se em processo de entrega.

A escola permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos, reforçando seu compromisso com o bem-estar, a segurança e o respeito à comunidade escolar.

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