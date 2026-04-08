Estudante leva ventilador para amenizar calor em sala de aula em Marataízes

“A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) vem, por meio desta, prestar os devidos esclarecimentos à comunidade escolar. Informamos que a unidade dispõe de ventiladores em suas dependências, garantindo a ventilação adequada dos ambientes.

Esclarecemos ainda que parte dos aparelhos de ar-condicionado da escola já foi devidamente consertada pela SEMED, e que a escola já realizou a aquisição de novos ventiladores para as salas que ainda se encontram sem ar-condicionado. Os equipamentos adquiridos encontram-se em processo de entrega.

A escola permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos, reforçando seu compromisso com o bem-estar, a segurança e o respeito à comunidade escolar.

