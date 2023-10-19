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Na Curva da Morte

Espírito Santo vai ganhar a primeira área de escape em rodovia no Sul

A área terá mais de 200 metros de extensão e ainda contará com uma caixa de retenção em um trecho da ES 164, na Serra de Soturno, em Cachoeiro; veja como será a obra

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 15:13

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 out 2023 às 15:13
Estradas
Caminhão para em rampa de escape instalada em rodovia federal com caixa de contenção Crédito: Divulgação/Arteris
Uma área de escape com caixa de retenção será construído na Serra de Soturno, na ES 164 em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O projeto, que prevê a intervenção e melhorias no trecho que liga Vargem Alta ao município, será concluído em dezembro e licitado no próximo ano. A intenção é evitar os graves acidentes no ponto conhecido como ‘curva da morte’.
As imagens das mudanças previstas no projeto, feito pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), foram apresentadas aos moradores da região na noite de quarta-feira (18).
As áreas de escape são instaladas em locais de longos trechos de serra, como o de Vargem Alta em direção a Cachoeiro. As saídas de escape conseguem parar veículos pesados com problemas de freios e assim, evitar os graves acidentes, como colisões frontais. Intervenções similares em outras rodovias pelo país, já evitaram acidentes e mostram-se eficientes como no vídeo abaixo: 
Em entrevista ao repórter da TV Gazeta Sul, Matheus Passos, o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, informou que a área de escape terá 226 metros. “Os estúdios mostram que os freios falham três quilômetros antes e estamos fazendo uma intervenção alargando a via, colocando duas faixas de rolamento na descida, acostamento e do lado, a rampa de escape”, afirmou.

O quê o projeto prevê

Segundo o DER, será a primeira obra do tipo no Estado e o projeto tem previsão de conclusão para dezembro. Após este estágio, ele será enviado para o setor de orçamento para depois ser licitado. O órgão informou que o valor de investimento ainda não foi definido.
DER-ES apresenta projeto inédito de área de escape
DER-ES apresenta projeto inédito de área de escape Crédito: Divulgação/ DER
Além de implantação de área de escape, segundo o órgão, estão previstos: acréscimo de pistas e acostamento, implantação de duas interseções e base de apoio.
Ao todo, quatro quilômetros passarão por obras entre a ES 164, entre os quilômetros 347 e 351, no entroncamento do acesso para Jaciguá, Vargem Alta, até o entroncamento com ES 486, em Soturno.
Espírito Santo vai ganhar a primeira área de escape em rodovia no Sul

Primeira área de escape no ES será construída em Cachoeiro

“Hoje, com a apresentação do projeto à comunidade, demos um passo importante. Nossa equipe do DER-ES agora vai concluir o projeto, enviar para o setor de orçamento e depois vamos licitar, de modo que as obras comecem o mais rápido possível”, disse o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.
Assim que for iniciada, a obra deve ficar pronta em até três anos, segundo Freitas.

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