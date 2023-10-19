Após 2 meses, aquaviário segue sem previsão de funcionar à noite no ES

Lancha do Aquaviário na Baía de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Nesta semana a reportagem de A Gazeta questionou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) se há uma data para os barcos circularem à noite.

Em nota, a Ceturb-ES informou que o governo do Estado está providenciando as adequações necessárias para a operação noturna do sistema.

“Do dia 21 de agosto até o dia 17 de outubro, foram realizadas 1.240 viagens pelas lanchas do Sistema Aquaviário. Neste período, foram transportados 88.387 passageiros. A previsão da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) é que o terceiro barco chegue até o final do ano”, destacou a Ceturb.