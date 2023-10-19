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Horários limitados

Após 2 meses, aquaviário segue sem previsão de funcionar à noite no ES

Inaugurado no dia 20 de agosto, sistema já realizou 1.240 viagens e transportou 88.387 passageiros, mas ainda não iniciou a operação noturna na Baía de Vitória
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 out 2023 às 07:28

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 07:28

Aquaviário
Lancha do Aquaviário na Baía de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Inaugurado há dois meses, o Sistema Aquaviário voltou a operar com dois barcos e horário limitado, das 6h30 às 17h30 nos dias úteis, e a expectativa de que funcionaria durante a noite em setembro, o que não ocorreu, e não há previsão de quando deve acontecer.
Nesta semana a reportagem de A Gazeta questionou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) se há uma data para os barcos circularem à noite.
Em nota, a Ceturb-ES informou que o governo do Estado está providenciando as adequações necessárias para a operação noturna do sistema.
“Do dia 21 de agosto até o dia 17 de outubro, foram realizadas 1.240 viagens pelas lanchas do Sistema Aquaviário. Neste período, foram transportados 88.387 passageiros. A previsão da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) é que o terceiro barco chegue até o final do ano”, destacou a Ceturb.
A Marinha do Brasil informou em setembro que a previsão para a operação noturna do aquaviário estava prevista para aquele mês e a Capitania dos Portos trabalhava na capacitação dos profissionais que atuam no sistema. Nesta semana, voltou a destacar que essa situação não mudou e ainda não há autorização para os barcos circularem à noite.

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