Espírito Santo já teve mais de 40 terremotos em 250 anos

O tremor de terra registrado Píuma no sábado (20) entra para a lista de mais de 40 terremotos catalogados no Espírito Santo em pouco mais de 250 anos. O levantamento é do Laboratório de Neotectônica e Sismológico (Lanesi) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que compila detalhes sobre dia, local, epicentro e magnitude de cada um dos sismos ocorridos no Estado. O primeiro registro é de 1767.





A maioria das ocorrências é de baixa intensidade, mas em 1955 um grande abalo sísmico, de 6,1 de magnitude, assustou os moradores de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Guarapari e Colatina. Casas vibraram e vidros quebraram, naquele que é considerado o quarto maior tremor do Brasil (leia mais abaixo). O mais intenso já documentado no país aconteceu um mês antes, em janeiro de 1955, no Mato Grosso, com magnitude estimada em 6,2.





O terremoto mais recente, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisado pelo Centro de Sismologia da Uiniversidade de São Paulo (USP). O abalo sísmico ocorreu às 14h12, teve magnitude 2,13 e foi localizado na região de Piúma. Não há registro de danos, feridos ou ocorrências relacionadas ao evento.