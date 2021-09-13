ES vai receber mais de 25 mil doses de vacina contra a Covid-19

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, nesta segunda-feira (13), que o Espírito Santo vai receber 25.740 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta semana. A entrega do Ministério da Saúde está prevista para acontecer na próxima quarta-feira (15).
Em publicação nas redes sociais, o governador destacou que "vacinas salvam vidas" e pediu que os capixabas façam o agendamento para se imunizarem.
Questionada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) esclareceu que o lote que deve ser entregue nesta quarta-feira é composto por doses da Pfizer. Após serem encaminhadas à Central de Frios, os imunizantes serão distribuídos aos municípios para serem aplicados na população.