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Na quarta-feira (15)

ES vai receber mais de 25 mil doses de vacina contra a Covid-19

Enviado pelo Ministério da Saúde, novo lote deve chegar na próxima quarta-feira (15) ao Estado. A Sesa informou que os imunizantes são todos da Pfizer
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

13 set 2021 às 20:18

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 20:18

O imunizante da Pfizer já recebeu a aprovação definitiva da Anvisa
Doses que chegam ao Estado nesta semana são da Pfizer Crédito: Divulgação
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, nesta segunda-feira (13), que o Espírito Santo vai receber 25.740 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta semana. A entrega do Ministério da Saúde está prevista para acontecer na próxima quarta-feira (15).
Em publicação nas redes sociais, o governador destacou que "vacinas salvam vidas" e pediu que os capixabas façam o agendamento para se imunizarem.
Questionada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) esclareceu que o lote que deve ser entregue nesta quarta-feira é composto por doses da Pfizer. Após serem encaminhadas à Central de Frios, os imunizantes serão distribuídos aos municípios para serem aplicados na população.

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